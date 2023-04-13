Garanti BBVA'nın kar payı dağıtım tarihi belli oldu
Garanti BBVA, olağan genel kurulunda, kar payı dağıtımının 18 Nisan'da yapılmasına karar verdi.
Haber Merkezi
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Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.
Buna göre, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 1,88 lira olarak belirlendi.
Kar payının 18 Nisan'da peşin ödenmesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı bildirildi.