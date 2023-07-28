Garanti BBVA’nın net kârı 33 milyar TL'yi aştı

Aktif büyüklüğü 1 trilyon 891 milyar 92 milyon 777 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 312 milyar 612 milyon 732 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti; aktiflerin %74’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında %54 büyüme ile 1 trilyon 396 milyar 970 milyon 11 bin TL oldu.

Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15.8, özkaynak kârlılığı %38.3, aktif kârlılığı ise %4.2 seviyelerinde gerçekleşti. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2023 yılının ikinci çeyreğinde regülasyonlarla uyumlu olarak bilançomuzu yönettik.

Bu çerçevede bankamızın TL nakdi kredi portföyü 80 milyara yakın net artışla toplam 600 milyar TL’ye ulaştı. Büyüme odağımız KOBİ ve tüketici kredileri oldu; buna karşın, kurumsal ve ticari kredilerde büyüme hızı görece düşük kaldı. KOBİ kredilerinde pazar payı kazanırken, kredi kartları ve tüketici kredilerindeki geleneksel lider pozisyonumuzu bu çeyrekte de başarılı bir şekilde korumaya devam ettik.

Müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu, güvene dayalı ilişkinin bir sonucu olarak TL mevduatta da fark yaratan bir performans ortaya koyduk. Büyümede, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ana ürün olmaya devam etti. Bankamız, özel sektör bankaları içinde en yüksek KKM hacmine ulaşarak bu konuda da sektörde lider oldu.

Bugün kur korumalı mevduatlar, TL vadeli mevduatlarımızın üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Yasal düzenlemelerin etkisiyle TL mevduat, titizlikle yönettiğimiz ve yoğunlaştığımız bir alan. Bunun sonucu olarak TL kredi mevduat oranımız daha da iyileşerek tarihinin en düşük seviyesine geldi.”