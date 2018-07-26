Garanti'nin reklamı YouTube'da 1 numara oldu

26 Temmuz 2018

MegaTeknoForce YouTube kanalında, Mert ve Bora karakterlerini canlandıran Bartu Küçükçağlayan ve Feyyaz Yiğit’in birlikte seslendirdiği rap şarkısı, Youtube Ads Leaderboard listesinde Haziran ayının en popüler YouTube reklamı oldu.

YouTube reklamları arasında reklamcılık ve yaratıcılığın en iyi örneklerinin sergilendiği YouTube Ads Leaderboard listesinde Haziran ayında 1 Numara olan “Teknolojiden Anladığımızı İspatlayan Şarkımız (Bit Bayt Kilobit)” adıyla yayınlanan rap şarkısı, yaklaşık 5 milyon kez görüntülendi.

Eşi benzeri görülmemiş teknoloji testleri gerçekleştiren MegaTeknoForce ekibi, Top 10 listesine birinci sıradan giren rap videosunda, teknolojiden anlamadıklarını yazan bir takipçi yorumuna, kendilerine özgü bir rap şarkısıyla cevap veriyor. Oyunculuğunun yanı sıra “Büyük Ev Ablukada” grubunda vokalist olan Bartu Küçükçağlayan ile Feyyaz Yiğit, teknolojik terimlerin yer aldığı eğlenceli ve mizah dolu bir rap şarkısıyla takipçilerinin gönlünü fethediyor.

Üç ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 16 milyon kez toplam görüntülenme rakamına ulaşan MegaTeknoForce kanalı yayına başladığı 10 Nisan 2018 tarihinde bu yana yaklaşık 90 bin takipçiye ulaştı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer veren Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, "Alışılmışın dışında yepyeni bir pazarlama iletişimi anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni dijital projemiz MegaTeknoForce kanalının bu kadar kısa sürede sevilmesi bizi çok mutlu ediyor. Projenin Youtube’un en popüler listesinde birinci sıraya yükselmesi, bu yaklaşımımızın izleyiciler tarafından da benimsendiğini ve tercih edildiğini gösteriyor. Bu vesileyle Megateknoforce’un tüm takipçilerine gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Garanti Bankası olarak pazarlama ve reklam sektöründe her zaman öncü ve ayrışan çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde kanalda birbirinden farklı ve yenilikçi içerikler paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.