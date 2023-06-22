Gate.io Türkiye, yerli kripto para projelerini küresel piyasalara açıyor

Kripto verisi sağlayıcısı CoinMarketCap'in borsalar sıralamasında ilk 10 küresel kripto para borsası arasında yer alan, Türkiye’de Gate.io Türkiye markası ve “kriptoya açılan kapı” mottosuyla faaliyet gösteren Gate.io, Startup programıyla yenilikçi ve gelişmiş kripto para borsalarının küresel piyasalara açılmasını kolaylaştırıyor.

Kripto para projeleri, ön satışlarını yapabilmek, halka arz olabilmek ve bireysel yatırımcılardan yatırım toplayabilmek için ilk para arzı (initial coin offering | ICO), ilk borsa arzı (initial exchange offering | IEO), ilk merkeziyetsiz borsa arzı (initial dex offering | IDO) gibi yöntemlere başvurabiliyor.

13 milyonun üstünde kullanıcıya sahip

Özellikle yatırımcı güvenini erken kazanmak, daha az pazarlama bütçesi kullanmak, hazır ve küresel bir yatırımcı tabanına, daha iyi deneyimlerle ulaşmak isteyen yenilikçi ve gelişmiş kripto para projeleri, borsalar üzerinden ön satış turuna çıkmayı tercih ediyor. Gate.io’nun Startup programı da bu amaçla geliştirilmiş bir program olarak öne çıkıyor.

Gate Startup programına başvuran projeler, küresel kripto para ekosisteminin yeterlilik metrikleri üzerinden durum kontrolü sürecine tabii tutuluyor. Yeterli kavramsal çerçeveyi sağlayan, teknik yeterlilikleri karşılayan kripto para projeleri bu programa kabul ediliyor ve Gate.io kullanıcıları, platformda başlatılan Startup ön satışlarına katılabiliyor.

Gate.io’nun bu yıl 10. yaşını kutladığını ve 13 milyonu aşkın kullanıcının her gün 4 milyar dolara yakın hacimde işlem gerçekleştirdiği bir platform olduğunu belirten Gate.io Türkiye Operasyon Müdürü Kutluhan Akçın, Startup programı üzerinden bugüne dek 765 projenin 95 milyon doları aşkın yatırım topladığını ifade ediyor.

Yatırımcılar da bir borsa gözetiminde gerçekleştirilen, belirli yeterlilikleri karşıladıklarına inandıkları bu projelere güvenle yatırım yapabiliyor. Gate Startup kapsamında ön satışa çıkan kripto para birimlerine adeta bir şirketin halka arz sürecinde olduğu gibi daha uygun fiyatlarla erişebilen Gate.io kullanıcıları, adil bir biçimde yürütülen ön satış sürecine katılabiliyor. Ayrıca Gate.io Türkiye’de düzenli işlem yapan ve belirli kriterleri karşılayan kullanıcılar, VIP modeliyle kripto para projesinin arz sürecinden daha fazla pay alabiliyor.

"Türkiye’den de 130’u aşkın projeye destek olduk"

Gate.io Türkiye’nin ülkedeki yerli kripto para projelerinin küresel pazarlara açılması için en uygun kripto para alım satım platformlarından birini sunduğu kaydeden Kutluhan Akçın, “Startup programı kapsamında 1 yıllık süre içinde Türkiye’den de 130’u aşkın projeye destek olduk. Bu projelerden bazıları yeterlilikleri sağlayamasa da bugün hâlâ proje sahipleriyle iletişimde kalmayı sürdürüyor, küresel ekosistemin standartlarına uygun gelişim gösterebilmeleri için danışmanlık sağlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.