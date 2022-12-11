Gayrimenkul sektöründe Türkiye-Azerbaycan iş birliği

Azerbaycan'ın önde gelen değerlendirme şirketlerinden Vecon Danışmanlık LLC ile Eva Gayrimenkul Değerleme AŞ arasında 30 Kasım 2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında taraflar, kendi coğrafyalarında değerleme faaliyetlerini yürütürken, teknik bilgi alışverişi ve karşılıklı destek yönünde iş birliği yapacak. EVA Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci, Kurucu Ortağı Cansel Turgut Yazıcı ve Vecon Danışmanlık Kurucu Ortağı Vügar Oruc arasında İstanbul’da imzalanan sözleşme ile önemli bir bağlantı kapısı açılmış oldu.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, bu iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Değerlemenin birçok alanında öncü projelerle ülkemize hizmet veriyoruz. EVA Gayrimenkul Değerleme olarak kardeş devlet olarak görülen Azerbaycan’da, değerleme sektörü ile yaptığımız bu anlaşma ile önemli bir bağlantı kapısı açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türki cumhuriyetlerle işbirlikleri projelerimiz var. Süreç biraz vakit alıyor ama adım adım ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.