Gazella, depremzede otizmli çocuklara desteğe devam ediyor

100 fotoğrafın yer alacağı kitapta fotoğrafıyla yer almak isteyen fotoğrafçıların, deprem bölgesindeki otizmli çocukların eğitimlerine destek olmak için Tohum Otizm Vakfı'na 3 bin TL'lik bağış yapması gerekiyor.

Tüm basım masrafları Gazella Turizm tarafından karşılanacak olan kitap, birçok fotoğrafçının dünyanın farklı noktalarında çektiği 100 fotoğraftan oluşacak. Seçilen her fotoğraf için fotoğrafçılardan 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 şehrin etkilendiği deprem bölgesindeki otizmli çocukların eğitimleri için Tohum Otizm Vakfı'na 3 bin TL'lik bağış yapması istenecek.

Yapılan bağışın ardından fotoğraflar yeni kitapta yayınlanacak ve fotoğraf sahibine üç adet fotoğraf kitabı hediye edilecek. Piyasada satılmayacak olan kitap sadece gezginlere ve Tohum Otizm Vakfı'na en az 3 bin TL'lik bağış yaparak bağış dekontunu Gazella Turizm'le paylaşanlara hediye edilecek.