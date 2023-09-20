Gedik Termo Vana, dev projeler için üretim yapıyor

Belma A. ÖZGEN

Uzun yıllardır marin alanında çalışarak bronz döküm vanaları üreten Gedik Termo Vana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Doğan, şirketin yüzde 100 yerli ve milli vanalarla dev projelerde yer aldığını kaydetti.

Türkiye’nin ulusal savaş gemisi programı MİLGEM Projesi’nin tedarikçisi olduklarına dikkat çeken Doğan, proje ile keşif, gözetleme, erken uyarı, denizaltı karşıtı savaş, yüzeyden yüzeye savaş, yüzeyden havaya savaş ve amfibi operasyonlar dahil olmak üzere bir dizi görevde kullanılabilecek çok amaçlı korvet ve fırkateynler geliştirmenin hedeflendiğini söyledi.

“TCG Anadolu’nun tedarikçisiyiz”

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’nun da, Gedik Termo vanalarının kullanıldığı bir başka dev proje olduğunu ifade eden Ufuk Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan LHD sınıfı (havuzlu helikopter gemisi) savaş gemisi olan TCG Anadolu, Türk Donanma tarihinin ilk LHD gemisi.

Sedef Tersanesi’nde inşa edilen TCG Anadolu’da kullanılan büyük ölçekli vanaları, ilk defa bu büyüklükte bronz malzemeden başarılı bir şekilde üretip, montajı yaparak teslim ettik. Gedik Termo Vana sadece yurtiçinde değil dünyada da büyük projelerde yer alıyor. Global projelerin de tedarikçisi oluyor.

Son olarak Suudi Arabistan’daki deniz suyu soğutma, iletim ve geri dönüşüm işleri projesinin ikinci etabına vana tedarik etti. Doğu Ras Al Khair endüstri kentine soğutma suyu sağlayan proje yeni hatlarla devam ederken Gedik Termo Vana da projenin çözüm ortağı olmayı sürdürecek.”

30 yeni ürünü piyasaya sunacağız

Sakarya-Hendek 2. OSB’de yer alan üretim tesislerinde, ürettikleri çeşitli vana tipleri için gerekli dökümleri de yine bir Gedik Holding iştiraki olan Gedik İleri Döküm Teknolojileri firmasından temin ettiklerini anlatan Ufuk Doğan, her iki firmanın da aynı çatı altında pik, sfero, paslanmaz çelik, duplex çelik, bronz gibi değişik malzemelerden yapılan vanaları DN15 den DN1200 büyüklükteki çaplara kadar başarı ile ürettiklerinin altını çizdi. Ar-Ge çalışmaları yaparak ve yeni ürünlerle büyüdüklerini söyleyen Doğan, bu yıl sonuna kadar 30 yeni ürünü piyasaya sunacaklarını belirtti.