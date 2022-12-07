Geleceğin bilişim meslekleri neler olacak?

Bilişim teknolojileri alanındaki çalışmalar özellikle gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Alanda yürütülen faaliyetler de yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bilişim teknolojilerinin kullanımı günden güne artarken; veri güvenliği, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerine dair tartışmalar gündemden düşmüyor. Tüm bu gelişmeler, özellikle kariyer planı yapan genç isimleri geleceğin bilişim mesleklerini araştırmaya yöneltiyor. Dünya Mühendisler Günü’nde konuşan Brandefense Kurucu Ortağı Hakan Eryavuz gelecekte öne çıkabilecek bilişim mesleklerine dair görüşlerini paylaştı.

Veri güvenliği mühendisliği

Dijital teknolojilerinin toplumsal hayattaki yerinin günden güne arttığını gözlemliyoruz. İnsanlar verilerini dijital alanda saklarken birçok yeni teknolojiden faydalanıyor. Bu noktada veri güvenliği meselesi ön plana çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz dönemde yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından alanda yürütülen akademik çalışmalar da ilgiyle takip ediliyor. Gelecekte, kullanıcıların bu konudaki endişelerini gidermesi açısından veri güvenliği mühendisliğinin giderek önem kazanacağını düşünüyorum. Tüm toplumların, kötü niyetli kişilerin ve uygulamaların karşısında durabilecek nitelikli veri güvenliği mühendislerine ihtiyaç duyacağını ifade edebiliriz. Brandefense olarak, sektörde attığımız emin adımlarla dijital dünyanın güvenliğine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

CTI analisti

CTI analistleri, siber alandaki uzmanlıklarıyla analitik ve teknolojik kabiliyetlerini uyum içinde kullanarak darkweb gibi tehlikeli alanlarda istihbarat tespitleri yapan profesyonellerdir. Gelecekte, siber tehdit istihbaratı alanında uzmanlaşan meslek grubu üyeleri hem kamu alanında hem de özel sektörde daha kapsamlı görevler üstlenebilir. Uluslararası kamuoyunda önümüzdeki dönem için siber pandeminin konuşulduğu bugünlerde siber güvenlik alanına verilen önemin giderek arttığı görülüyor. Ekosistemdeki yüksek nitelikli CTI analistleri, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet yürüten markaların itibarını koruması ve veri güvenliği noktasında analiz sağlaması sebebiyle büyük bir önem taşıyor. Dijital dünyaya adaptasyonun günden güne artmasına paralel olarak siber alandaki tehditlerin de genişleyeceğini düşünebiliriz. Tüm bu sebeplerden ötürü CTI analistliği geleceğin en önemli meslekleri arasında yer alacak.

SOC analisti

SOC analistleri CTI analistlerinden farklı olarak, yaptıkları gözetleme faaliyetleriyle firmaların güvenlik durumunun ne kadar iyi olup olmadığını kontrol eden profesyonellerdir. Alandaki analistler, söz konusu gözetleme faaliyetleri doğrultusunda saldırılara karşı çeşitli önlemler geliştiriyor. Ayrıca güvenlik çözümlerinin başında görev alarak istihbaratların sürekli olarak kontrol edilmesini sağlıyor. Sektör çalışanları süreç içerisinde istihbaratların yoğunluğu sebebiyle zaman zaman çeşitli problemlerle karşılaşabiliyor. Örneğin hangi istihbaratların öncelikli olarak değerlendirileceği profesyonel bir yaklaşım gerektiriyor. Bu problemlerin çözümü noktasında uzman ekipler tarafından sağlanan istihbarat ürünlerine ihtiyaç duyuluyor. Tehditlerin ilk etapta tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve eş zamanlı olarak muhtemel zararların azaltılması firmaların güvenliğinde büyük rol oynuyor. Öte yandan uzman ekipler, kurumların takip ettiği prosedürlerin güvenliğini teyit etmek amacıyla diğer ekip üyeleriyle de iş birliği içerisinde çalışma yürütüyor. Gerekli görülen durumlarda iş süreçlerinin yenilenmesine veya güncellenmesine yönelik adımlar atılıyor. Siber alanda proaktif çözümlere duyulan ihtiyacın giderek artacağı düşünüldüğünde, nitelikli analistlerin geleceğin dünyasının önemli bir parçası olacağını söylemek mümkün.

Veri analisti

Günümüz dünyasında veriye ulaşmanın giderek daha kolay bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Veriye ulaşımın kolaylaşması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak verilerin boyutunun her geçen gün arttığını düşünürsek verilerin enformasyona dönüşmesi noktasında detaylı analiz süreçlerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeplerden ötürü gelecekte veri analistlerinin toplumsal hayatta önemli görevler üstleneceğini düşünüyorum. Ekosistemdeki veri akışından anlamlı bir bütün elde edebilmek için veri analistlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artacak.

Bulut mühendisi

Birçok kurum dijital verilerini depolama noktasında bulut hizmet sağlayıcılarından destek alıyor. Bulut mühendisleri, kullanıcı talepleri doğrultusunda uygun depolama araçlarını tercih ederek veri akışı süreçlerini takip ediyor. Verileri inceleyerek muhtemel ihtiyaçları tespit eden mühendisler, bu doğrultuda analiz yaparak çeşitli raporlar hazırlıyor. Bu kapsamda elde edilen raporlar ışığında iş süreçleri daha verimli bir hale getiriliyor. Gelecekte bulut mühendislerinin daha da popülerleşmesini bekliyorum.