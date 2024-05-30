Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirecek işbirliği

42 Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 8 modül olarak planlanan eğitimlerde Hepsiburada'nın teknoloji ekipleri ürün geliştirme, kullanıcı deneyimi, veri bilimi, veri analistliği, yazılım geliştirme ve sistem, güvenlik gibi konularda özel eğitimler verecek ve örnek çalışmalar anlatacak.

"Türkiye'nin dijital geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz"

Programa katılanlar, 'Hepsiburada'da Bir Gün' simülasyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Böylece öğrenciler, Hepsiburada'nın müşterilerine ve iş ortaklarına sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlayan teknolojik geliştirmelerini yakından tanıma ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri gerçek hayat uygulamalarıyla öğrenme şansı yakalayacak.

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov yapılan işbirliği ile ilgili, "'Hepsiburada Tech Academy' programımızla öğrencilerin gerçek dünyada yazılım ürünü geliştirme sürecine olan bakış açılarını geliştirmeyi, deneyimlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu işbirliği, Türkiye'nin dijital geleceğine katkıda bulunma vizyonumuzun bir parçası. Bir teknoloji akademisi olarak geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Öğrenciler özgün projeler üretecek

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yazılım alanında nitelikli personel yetiştirmenin, global arenada rekabet gücün artırılması için de kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "42 Türkiye" ile Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediğini aktardı.

29 Mayıs'da 42 Türkiye'nin Kocaeli kampüsünde düzenlenen açılış töreni ile başlayan program, okulun Kocaeli ve İstanbul'daki kampüslerinde 8'er modül boyunca devam edecek ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verilecek. 42 Türkiye'deki 2 yıllık temel eğitimini tamamlayan öğrenciler, Hepsiburada'nın 'GeleceğiniZburada' staj programına dahil olacak.