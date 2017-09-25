Gelecek Ultra HD ile netleşecek

25 Eylül 2017

ALİ ATİLLA MEDE

Amsterdam - Dünyanın en büyük yayıncılık fuarı IBC 2017, ellinci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 15-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış profesyonelleri buluşturdu.

Fuara başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 170’den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin firma katıldı. Teknoloji firmaları fuarda yayıncılık ve iletişim teknolojileri alanında yeni ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardı. Fuarda stand açan şirketlerden biri de uydu ve yayıncılık operatörü şirketi SES. Dünyada Ultra HD yayıncılığının önde gelen şirketlerinden olan SES, fuarda bu alandaki en son teknoloji gelişmelerini sergiledi.

SES fuarda ayrıca, uydu aracılığıyla dağıtılan Ultra HD’nin görüntü kalitesini ve bu yeni teknolojinin seyir deneyimini nasıl iyileştirdiğini gösteren demolar sergiledi. Standa gelen ziyaretçiler 100 inç’lik Sony Ultra HD ekranında yayınlanan içeriği ve HDR (Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisini deneyimleme fırsatı yakaladı.

SES, IBC 2017’de çok sayıda basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan SES Yayın Sistemleri Başkan Vekili Thomas Wrede, “Ultra HD büyük bir atağa geçti. Dünya genelinde 80, uydu sistemimizde ise 31 Ultra HD kanal yer alıyor. Bu, dünyadaki Ultra HD kanallarının çoğunluğunun SES uydu sisteminde olduğu anlamına geliyor. Ultra HD oldukça önemli, çünkü izleyicilerin televizyon izleme deneyimini geliştiriyor ve harika netlik, harika resimler sunuyor. Tüketiciler Ultra HD’nin görüntü deneyimini keşfedince, hiç şüphesiz bu formatta iletilen daha fazla içerik görmek isteyecekler.” dedi.

Pazar genelindeki Ultra HD ekranların kritik yoğunluğu ulaştığını belirten Wrede, “Geçtiğimiz yıl dünya çapında 55 milyon birim satışı gerçekleşirken, bu sayının 2019 yılı itibariyle 100 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. UHD ekranların oturma odalarımızı doldurmasıyla birlikte, yayıncıların da Ultra HD içerik sunmaya başlamasını istemek çok doğal.” diye konuştu. Wrede sözlerine şöyle devam etti: “SES sürekli olarak yeni teknolojileri araştırıyor. Müşterilerimiz ve endüstri ortaklarımızla birlikte televizyon görüntü teknolojisini daha da geliştirmek için çalışıyoruz ve daha çekici bir deneyim sunmayı hedefliyoruz”

Ultra HD’ye Türkiye’den büyük ilgi var

SES Türkiye İş Geliştirme Müdürü Nejla Bilge Atila ise Ultra HD’ye Türkiye’den de büyük ilgi olduğunu söyledi. Atila, “Türkiye’ye bu konuda destekte bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye’den gelen katılımcılara da bilgilerimizi aktarıyoruz. Buradaki pazarı değerlendirmek için iletişimlerimizi sıklaştırıyoruz.” Bu noktada televizyon kanallarıyla görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Atila aynı zamanda onlara sunulan yan hizmetleri de tanıttıklarını anlattı. SES yetkilileri fuarda IBC 2017’de Türkiye’den gelen yayıncılara dünyanın farklı yerlerindeki açılabilecekleri pazarlar hakkında da bilgiler aktardı.

Türkiye üzerinden Afrika ile ilgili de çalışmaları olduklarını dile getiren Atila, “Türk yayıncılarının Afrika’ya büyük bir ilgisi var. Türkiye’nin Afrika Bölgesine yaptığı yatırımlar çok önemli. Özellikle 2016’nın sonunda bu bölgeye yapılan yatırımlar 6 milyar doları buldu. Bu noktada yayıncılar bu potansiyeli kullanmak için Afrika’daki yayın sektörünü araştırmaya başladılar. Bu yönde bizim de önemli katkılarımız bulunuyor. Afrika pazarı yeni bir pazar. Dolayısıyla yüksek kapasitelerle girmelerine gerek kalmıyor. 2020 yılından sonra Afrika pazarının yeni televizyon pazarı olması bekleniyor. Bu, hem TV ve kutu üreticilerinin hem de kanal sahipleri ve içerik yöneticilerini etkileyecek bir pazar yaratması demek. Biz de Türkiye ofisi olarak Türkiye’den farklı pazarları denemek isteyen yayıncılara da hizmet vermekteyiz.” diye konuştu. Atila şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyetleri pazarı için de aynı durum söz konusu. Özellikle NSS 12 uydumuzda yeni bir Özbekistan platformu yayına başladı. Bu, Türk yayıncıların Türkçe dilini kullanarak erişebilecekleri ek yeni pazarlar yaratacak”

IBC 2017 sonrasında Türkiye’deki İstanbul Ofisinde bir seminer vermeyi planladıkları bilgisini veren Atila, “Nisan ayında da tüm dünyadaki televizyon pazarlarını değerlendiren büyük bir rapor yayınlamayı düşünüyoruz. Bu raporda Türkiye’nin de dahil olduğu bir tanıtım turu düzenleyerek tüm yayıncılara ihtiyaç duydukları pazarla ilgili verileri sunmayı planlıyoruz” dedi.