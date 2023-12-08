Gelecek Varlık’a özel ödül

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde faaliyetlerini sürdüren Yüzde 30 Kulübü Türkiye tarafından organize edilen 10. Kadın Direktörler Konferansı’nda “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi” ve “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri” açıklandı.

Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde Yıldız Pazar’da yer alan Gelecek Varlık Yönetimi, halka son 3 senedir arz edilen şirketler arasında en yüksek puanı aldı ve piyasa değeri en yüksek 7 şirketten biri oldu. Şirket bu kriterlere sahip olmasıyla “Halka Yeni Arz Edilen Şirketlerde Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları” ödülüne layık görüldü. “10. Kadın Direktörler Konferansı” kapsamında gerçekleşen törende ödülü, Gelecek Varlık Yönetimi adına Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan takdim aldı.

“Yüzde 66 kadın istihdam oranımızla gurur duyuyoruz”

Ünlüdoğan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Her fırsatta vurguladığımız gibi ülkemizin ve dünyamızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine giden yol; kadınların iş hayatından, sivil toplum ve akademiye dek her alanda daha etkin roller alabilmelerinden geçiyor. Çatısı altında bulunduğumuz Fiba Grubu’nun vizyonu doğrultusunda, Gelecek Varlık olarak bu anlayışı benimsiyor, aksiyonlarımızı da bu yönde belirliyoruz. Gelecek Varlık Yönetimi’nde 550’ye yakın arkadaşımız görev alıyor. Tüm çalışanlarımız arasında kadınların oranı ise yüzde 66. Böylesi yüksek bir kadın istihdamı oranına sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Aynı şekilde yönetim kurulumuz da dâhil olmak üzere tüm yönetim süreçlerimizde kadınların da temsiliyetine ve etkin görevlerde rol almalarına önem veriyoruz. Bugün layık bulunduğumuz ‘Halka Yeni Arz Edilen Şirketlerde Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları’ ödülü, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi ve bizi toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız için teşvik etti.”