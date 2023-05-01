Gelecek, yenilenebilir enerji kaynaklarında
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest 2023 kapsamında, SANKO yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalistleriyle SANKO Sürdürülebilirlik Sohbetlerinde bir araya geldi.
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest 2023 kapsamında, SANKO yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalistleriyle SANKO Sürdürülebilirlik Sohbetlerinde bir araya geldi. Türkiye’nin geleceğine katkı sunma azmiyle bilimsel çalışmalara yönelen gençlerin projelerini dinlerken heyecanlandığını dile getiren Konukoğlu, “Gençlerimiz çok iyi geliyor. Çalışkan ve bilinçli gençlerimize her konuda güvenip onları daha ileriye taşıyacak projeleri hep birlikte desteklemeliyiz” dedi.
Araştırmaların hepsinin yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirten Konukoğlu, “Ülkemizin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarındadır. Fosil yakıtlar atmosferi kirletiyor, dünyayı ısıtıyor. Buzullar eriyor, buzulların erimesiyle dünyayı daha büyük tehlikeler bekliyor. Fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde uzaklaşmalıyız. Bunu yapabilmenin tek yolu gençlerimizin geliştireceği sistemlerdir” dedi.
“Teknolojiye yatırım yapmak zorundayız”
Yapılan projelerde özellikle doğayı kirletmeme konusunda titiz olup sürdürülebilirliğin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, “Sanko Holding olarak yenilenebilir enerji kaynakları dışında başka bir enerji üretimine yönelmeme konusunda kararlıyız” diyen Konukoğlu şöyle devam etti: “Teknolojiyi yakından takip edip teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Her zaman yeniliğe açık olmalıyız. "