Gelecek, yenilenebilir enerji kaynaklarında

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest 2023 kapsamında, SANKO yürütücülüğünde ger­çekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” fina­listleriyle SANKO Sürdürüle­bilirlik Sohbetlerinde bir araya geldi. Türkiye’nin geleceğine katkı sunma azmiyle bilimsel çalışmalara yönelen gençlerin projelerini dinlerken heyecan­landığını dile getiren Konukoğ­lu, “Gençlerimiz çok iyi geliyor. Çalışkan ve bilinçli gençleri­mize her konuda güvenip on­ları daha ileriye taşıyacak pro­jeleri hep birlikte destekleme­liyiz” dedi.

Araştırmaların hepsinin ye­nilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaşması gerekti­ğini belirten Konukoğlu, “Ül­kemizin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarındadır. Fo­sil yakıtlar atmosferi kirleti­yor, dünyayı ısıtıyor. Buzullar eriyor, buzulların erimesiyle dünyayı daha büyük tehlikeler bekliyor. Fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde uzaklaşmalıyız. Bu­nu yapabilmenin tek yolu genç­lerimizin geliştireceği sistem­lerdir” dedi.

“Teknolojiye yatırım yapmak zorundayız”

Yapılan projelerde özellikle doğayı kirletmeme konusunda titiz olup sürdürülebilirliğin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, “San­ko Holding olarak yenilenebilir enerji kaynakları dışında başka bir enerji üretimine yönelme­me konusunda kararlıyız” di­yen Konukoğlu şöyle devam et­ti: “Teknolojiyi yakından takip edip teknolojiye yatırım yap­mak zorundayız. Her zaman yeniliğe açık olmalıyız. "