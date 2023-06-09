Geleneksel rapor hazırlama yöntemleri tarih oluyor

Grand View Research'ün araştırmasına göre 2022’de 136,55 milyar dolara ulaşan küresel yapay zeka pazarının bu yılı 196,63 milyar dolarla kapatması, 2030’da ise 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor. Akıllı teknolojilerin bu denli ivme kazanması, iş akışını kolaylaştıran yapay zeka araçlarının şirketlerin operasyonel süreçlerindeki hakimiyetini artırıyor.

Kısa süre önce Reportql çözümüyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Ar-Ge/Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamına dahil olan Kuadron Bilişim Teknolojileri, bu ürünüyle birlikte iş süreçlerinde verimlilik ve zaman kaybına yol açan geleneksel rapor ve veri analizi yöntemlerini büyük oranda ortadan kaldırıyor.

Verimsiz data hazırlama süreçlerini tamamen ortadan kaldıracak

Yapay zeka araçlarının şirketlerin iş akışlarına etkisine dair bilgiler veren Kuadron Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Gökhan Öziç, “Şirketler, günde milyarca yeni verinin dolaşıma girmesiyle birlikte binlerce konuda rasyonel kararlar verebilmek için rapor araçlarını kullanıyor.

Ancak yazılım geliştiriciler veya IT departmanlarında çalışan uzmanlar, bugün halen veriyi hazırlama, sunma ve revize etme süreçlerinde verim alamıyor. Bu işin sıklıkla rapor geliştirici ve bilgi işlem uzmanlarına kalması, çalışanların kendi işlerine odaklanamaması sorununu da ortaya çıkarıyor. Ankara Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM) Teknopark çatısı altında geliştirdiğimiz data sunma aracı Reportql ile rapor sorgusu, parametresi, arayüz tasarımı ve testi gibi el oyalayan bir dizi verimsiz iş süreçlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Rapor hazırlamada verimliliği %50 artırıyor”

Gökhan Öziç, “Reportql, kullanıcıya SQL ile esnek bir şekilde rapor hazırlayıp sunma imkanı sağlıyor. Geliştiriciler, Reportql üzerinden kendi sorgularını yazarak rapor hazırlayabiliyor, hızlı bir şekilde dashboard oluşturabiliyor.

Bu sayede verimlilik %50 oranında artıyor. Reportql, popüler veritabanlarının tamamını desteklediği için farklı yazılımlara entegre olarak anlık (Ad-hoc) veriyi yer, zaman ve cihaz bağımsız analiz yapma olanağı tanıyor. Çoğu data hazırlama çözümü, önbelleğe alınmış veri ile raporlama yapabiliyorken Reportql, yepyeni bir alternatif sunuyor” şeklinde konuştu.

"Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye ulaştıran altı eklentisi var”

Reportql’de kullanıcı deneyimini zirveye taşıyan altı eklenti yer aldığını belirten Gökhan Öziç, Bunları şu şekilde sıraladı: "Yapay zeka eklentisi, ihtiyaç duyulan bilgiyi anında ekrana getirebiliyorken, Gmail, Zoom veya Office 365 gibi uygulamalar çeşitli entegrasyonlarla destekleniyor. No-Code eklentisi, herhangi bir kod bilgisi olmayan profesyonellere sürükle bırak yöntemiyle analiz ve rapor oluşturma imkanı tanıyor.

Uyarı bildirimleri, kritik bir durum yaşanmadan önce, tedbir niteliğindeki raporların sistem tarafından yetkili kullanıcıların bilgisine otomatik olarak sunulmasına aracılık ediyor. Analizlerin haftanın belirli günlerinde kullanıcılara otomatik olarak iletilmesini sağlayan zamanlı e-posta’nın haricindeki dashboard eklentisi ise temel SQL bilgisine sahip bir geliştiricinin, kendi SQL sorgusunu yazarak farklı veritabanlarından tablo, pivot veya grafik formatta içerikler hazırlamasını mümkün kılıyor.”

“Veri odaklı çalışma kültürü günlük hayatın bir parçası haline geliyor”

Yapay zeka ve entegrasyonların ürüne kattığı özellikleri değerlendiren Kuadron Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Gökhan Öziç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Reportql'in yapay zeka ve entegrasyon özellikleri, raporlama süreçlerine benzersiz bir yaklaşım sunuyor. Bu sayede veri odaklı çalışma kültürü, günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Open AI GPT dil modelini temel alan robot, kullanıcının talep ettiği bilgiye anlık erişim olanağı tanırken, entegrasyon özelliği de popüler platformlar üzerinden veriyi gösterme ve sunma süreçlerine katkıda bulunuyor.”