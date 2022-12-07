Gençlik araştırması: Gençler için özgürlük ve aile paradan daha önemli

Method Research Company tarafından Türkiye’de gençlerin değerlerini anlamaya yönelik yürütülen “Gençlerin Algı ve Değerleri” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Türkiye genelinde 14-29 yaş aralığındaki 1.000 gençle yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilen araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Gençler, çalışan kadınlara eşlerinin yardım etmesi gerektiğini düşünüyor

Hayata dair genel tutum ve yaklaşımlar, özel yaşam ve toplumsal değerler gibi konularda Türkiye’de gençlerin değerlerini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen “Gençlerin Algı ve Değerleri” araştırması hakkında konuşan Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah şu bilgileri paylaştı: “Araştırmamıza katılan gençlere evlilik ve aile kavramlarına dair sorular yönelttik. Buna göre Türkiye’de gençlerin üçte ikisi evliliğe sıcak bakıyor ve en az iki çocuk sahibi olmak istiyor. Gençlerin çoğunluğu yani her dört gençten biri farklı etnik köken ve mezhebe sahip insanlarla evlenmeye karşı çıkmıyor. Gençlerin büyük bir çoğunluğu ise (yüzde 86’sı) çalışan kadına eşinin ev işlerinde destek olması gerektiğini düşünüyor.”

Gençler toplumsal değerlere yaklaşım konusunda büyükleriyle yüksek oranda benzerlik gösteriyor

Berişah, toplumda yaygın kanaatin aksine gençlerin toplumsal değerlere yaklaşım konusunda büyükleriyle yüksek oranda benzerlik gösterdiğini vurguladı. Araştırma sonuçlarına göre; gençler özgürlük ve aile kavramlarına paradan daha fazla önem atfediyorlar. Gençlerin teknolojiyi eğitim ile birleştirerek uyumlu bir şekilde kullandıklarını belirten Berişah, gençlerin Türkiye’nin geleceği için umut verici bir profil oluşturduğunun altını çizdi. Bilgisayar sahibi olan gençlerin oranının yüzde 77’ye ulaştığını belirten Berişah, bu sayede gençlerin farklı kaynaklardan bilgi edinerek çok yönlü bir eğitim süreci yaşadıklarını söyledi.

“Kuşaklar üzerinden tanımlamak, gençleri anlamamızı zorlaştırıyor”

Son yıllarda genç nesillerin sıklıkla belirli kuşaklara ayrıldığı ve buna göre adlandırıldığına değinen Araştırma Başdanışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan kuşaklara atfedilen özelliklerle gençleri anlamaya çalışmanın sakıncalı ve gençleri anlamamızı kısıtlayan bir bakış açısı olduğunu belirtti. Dünyanın farklı ülkelerinden örneklerle ülkemizdeki gençlerinin değerlerini karşılaştıran Arıboğan, gençlerin tutum ve değerlerinin evrenselliğine dikkat çekti.

Bu araştırmanın 2023 yılında gerçekleşecek ve “Gençlerimiz” odaklı, çok daha büyük bir projenin ilk adımı olduğunu belirten Esengül Berişah, gençlerin iç görülerini bilmenin ve anlamanın sosyokültürel ve ekonomik açılardan büyük önem taşıdığını belirtti.