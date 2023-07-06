General Mobile’ın Yeni Ürünü Air Purifier satışa sunuldu

General Mobile’ın yeni ürünü GM Air Purifier; 360 derece silindirik yapısı sayesinde kapasitesinin tamamını kullanarak, 10 dakika gibi kısa bir sürede 16m2’lik bir odanın havasını temizleyebiliyor. GM Air Purifier, ortamdaki zararlı partikülleri HEPA H13 filtresine hapsediyor ve 230m3/sa'lik CADR sayesinde etkili bir hava temizleme deneyimi sunuyor. GM Air Purifier; bulunduğu yerin hava kalitesi düştüğünde daha hızlı çalışarak havayı temizliyor ve taze bir nefes almanızı sağlıyor.

Alerjenler için ileri filtre teknolojisi

GM Air Purifier, ileri teknolojiye sahip filtre özellikleri sayesinde, 0.3 mikron kadar küçük hava kirleticileri dahi %99.97 oranında temizliyor. Alerjenleri, evcil hayvan tüylerini, dumanı, küfü, kokuyu ve toz partiküllerini yakalayarak, size tamamen temiz bir nefes alanı sunuyor. Aynı zamanda GM Air Purifier'ın yüksek entegre dijital paneli hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyor. Göstergenin rengi, hava kalitesinin seviyesini hızlı ve görsel bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Ayrıca mevcut fan hızı, filtrenin ömrü ve kalan temizleme süresi gibi bilgilere de panel üzerinden erişilebiliyor.

5000 saat filtre ömrü

GM Air Purifier'ın özel tasarlanmış filtresi, kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Ayrıca 5000 saate varan filtre ömrü ile uzun süreli ve etkili bir hava temizleme deneyimi vadediyor.

Gecenin sessiz kahramanı

Uyku modu özelliği bulunan GM Air Purifier, bu modda 18 dB(A)’da çalışarak derin bir sessizlik sağlarken, dijital göstergenin ışıklarını otomatik olarak söndürerek çalışmaya devam ediyor. Böylece kullanıcılarına, rahatsız edici ışıklardan ve seslerden uzak kaliteli bir uyku deneyimi yaşatıyor.