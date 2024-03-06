GENMACS, 7 kıtada 33 ülkeye ihracat yapıyor

Tülay TAŞKIN

Güvenlik çit sistemi ve güvenli geçiş kontrol sistemlerinde 86 farklı ürünün imalatını yapan GENMACS, bugün itibarıyla 90 personelle, 7 kıtada 33 ülkeye ihracat yapıyor. OSB’de bulunan 10 bin metrekarelik fabrikalarında üretimlerin sürdüğünü söylenen GENMACS’ın Genel Müdürü Süleyman Geyik, kuruldukları yıldan itibaren bugüne kadarki süreçte üretim alanını sürekli geliştirerek 9 yılı geride bıraktıklarını açıkladı.

Milli üretim hedefi

Süleyman Geyik, üretim kapasitesini arttırmayı ve hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Yerli ve milli üretimin önemini benimseyerek, ülkemize ithal edilen ürün kalemlerini yerli ürün kalemi haline getirmeyi ana hedef olarak benimsiyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan Güvenlik Çit Sistemi ve Güvenli Geçiş Kontrol Sistemi ürünlerini tamamıyla yerli sermaye ile Eskişehir'deki tesisimizde üretiyoruz. Üretilen Güvenlik Çit Sistemi ve aksesuarları ülkemizde ve dünyada yürürlükte olan ISO-CE normlarına tam uygunluk sağlayarak, hem yurtiçi hem de yurtdışıda birçok alan ve uygulamada kullanılıyor” dedi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Geyik, GENMACS olarak yerli üretim ürünleriyle dünyadaki pazar payında söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Ürünler ve projeleri küreselde yayılıyor

Şirket olarak uluslararası alanda etkin olmayı hedeflediklerini anlatan Süleyman Geyik, şöyle devam etti: “Bu hedefimize yönelik olarak 7 kıtada 33 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Bu ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Hindistan, ABD gibi ekonomik gücü yüksek ülkelerin yanı sıra Ortadoğu'dan Güney Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyada yer almaktayız. İhracat portföyümüzde 86 farklı ürün bulunuyor.

Bu ürünler arasında en önemli kalemlerden biri olan güvenlik fens sistemi ve güvenli geçiş kontrol sistemi gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği ürünlerinin yanı sıra endüstriyel ekipmanlar, makine parçaları, otomasyon sistemleri gibi geniş bir yelpaze yer alıyor.

Ürün yelpazemizin çeşitliliği, küresel pazarda rekabet avantajı sağlamamıza olanak tanıyor.” Üretimin yüzde 60'lık kısmını ihracata kanalize ettiklerini kaydeden Geyik, ihracatta daha da büyümeyi ve yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Geyik, “Yenilikçi ürünlerimizle, kaliteli hizmet anlayışımızla ve müşteri odaklı yaklaşımımızla dünya çapında tanınan bir marka olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemekteyiz” diye konuştu.

Küresel ölçekte beş yıl içinde bilinirliğini artıracak

İleriye dönük büyüme ve gelişme yolunda iddialı hedefler belirlediklerini, 2024 ve önümüzdeki 5 yıl için projeksiyonlarının, sektördeki liderliği sürdürme ve uluslararası alanda daha da güçlenme yolunda önemli adımlar içerdiğini anlatan Süleyman Geyik, beş yıllık planları ile ilgili olarak ise şu bilgileri paylaştı: “2024 yılında, öncelikli hedeflerimiz arasında ürünlerimizin TÜV sertifikalarını almak bulunuyor.

Bu sertifikalar, ürünlerimizin kalitesini ve güvenliğini uluslararası standartlara uygun olarak belgeleyerek, müşterilere sağladığı güveni pekiştirecek. 2025 yılında, yerel ve ulusal satış ofis ağımızı genişleterek, müşterilere daha yakın hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu sayede müşteri memnuniyetini artırarak, pazar payımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2026 yılında, yerel ve ulusal lojistik hizmet merkezlerini kurarak tedarik zincirimizi daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz.

Bu adım, lojistik süreçlerimizi optimize ederek, müşterilere daha hızlı ve güvenilir teslimatlar sağlayacak. 2027 yılında, ikinci üretim fabrika tesisimizin açılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tesis, üretim kapasitemizi artırarak, daha geniş bir ürün yelpazesi sunma imkanı sağlayacak ve şirketimizin büyümesine ivme kazandıracak. 2028 yılında, seri üretimin başlamasıyla birlikte şirketimiz daha geniş kitlelere ulaşacak ve pazar payını daha da artıracak.”

Son olarak 150+ kişilik ekibi genişleterek, yetenekli profesyonellerle birlikte daha güçlü bir yapı oluşturma hedeflerinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Süleyman Geyik, “Bu hedeflerimize ek olarak, beyaz eşya, otomotiv, cam, yapı ürünleri, gıda sanayi gibi farklı sektörlere uzmanlık kazanarak ürün portföyümüzü genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, merkezimiz olan Eskişehir'in yanı sıra İtalya, Almanya, Rusya, Polonya ve İngiltere gibi önemli ülkelerde ofisler açarak, uluslararası alandaki varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.