Germaksan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Gerdan: Dünya devleriyle rekabet edecek düzeydeyiz

Ziya İPEK-ADANA

Demir-çelik sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Germaksan Makina, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8 iş holünden oluşan 50 bin metrekarelik alanda, 200’e yakın çalışanı ile anahtar teslim haddehaneler ve çelikhaneler kuruyor. Germaksan, ayrıca fabrikaların ihtiyaç duyduğu makina, ekipman, elektrik, otomasyon, proje, mühendislik, teknik destek, eğitim, montaj ve devreye alma konularında faaliyet gösteriyor.

Anahtar teslimi haddehane tesislerinin fizibilite aşamasından projelendirme, makine ve ekipmanların tasarımı- imalatı, sevk edilmesi ve montajının yapılarak tesisin devreye alınması işlerinin gerçekleştirildiği 50’ye yakın projeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Germaksan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Gerdan, bunun yanı sıra haddehane modernizasyonu, kapasite artırımı ve teknik mekanik konularda da pek çok projeyi başarıyla tamamladıklarına dikkat çekti. Yurt içi ve yurt dışı müşterilerine uluslararası standartlarda çözümler sunduklarını kaydeden Süleyman Gerdan, “Bugün Avrupa, Afrika ve Ortadoğu da yaklaşık 43 ülkeye hizmet veriyoruz. Amerika, Almanya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Rusya, Cezayir, Gana, Suudi Arabistan, Irak, Fas, Mısır, Lübnan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan vb. birçok ülkede demir-çelik sektöründeki haddehanelerin tüm ihtiyaçlarına yönelik anahtar teslimi projelerle kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge ile daha az fire veren tesislere imza atıyor

Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımlarla demir-çelik üretiminde daha az fire veren, daha az enerji tüketen tesislerin optimal ölçeklerde projelendirilmesi ve tesisin devreye alınması açısından dünya genelinde üretim yapan firmalarla rekabet edebilecek düzeyde olduklarını anımsatan Süleyman Gerdan, sözlerine şöyle devam etti: “Germaksan’ın yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak, kalite yönetim sistemi ile ilgili şartlara uyarak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, ilişki içerisinde olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek, demir-çelik sektöründeki global gelişmelere katkıda bulunmak, bütün maddi, manevi kaynaklarımızı ve yeteneklerimizi, mükemmelliğe erişmek için sürekli canlı tutarak tüm gücümüzü en iyi ürünler için seferber ediyoruz. Yüksek teknoloji ve nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara hızla uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü olan, istikrarlı ve verimlilik düzeyi yüksek bir yapıya kavuşmak temel amaçlarımız arasındadır.”

Germaksan Makina, global metalürji sektörünün en önemli fuarında

Türkiye’nin demir-çelik sektörüne güç veren yerli makine üreticisi Germaksan Makina, bu yıl 16.’sı düzenlenecek Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda yer alacak. Süleyman Gerdan, yeni iş birlikleri sağlamak ürün ve hizmetlerini yakından tanıtmak amacıyla Hannover Messe Ankiros Fuarcılık AŞ. tarafından iki yılda bir düzenlenen fuara katılım sağladıklarını söyledi. Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’ndeki fuarın yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü anımsatan Gerdan, 19-21 Eylül tarihleri arasındaki fuarın global metalürji sektöründe de önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Fuarda 421 yerli ve 716 yabancı firma temsil ediliyor. Bu yıl fuara, 42 ülkeden toplam 289 doğrudan yabancı firmanın katılım sağlaması bekleniyor. Global metalürji sektöründe önemli bir yeri olan fuar toplam 1.137 katılımcı ile 70 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilecek.