Gesund.ai, Türkiye Kalkınma Fonu’ndan yatırım aldı

2021 yılında Dr. Enes Hoşgör tarafından kurulan Gesund.ai, klinik düzeyde yapay zekâ algoritmalarının geliştirme süreçlerinde etkinliğine ve bağımsız verilerle validasyonuna yönelik faaliyet gösteren bir yapay zekâ fabrikası olarak konumlanıyor.

Gesund.ai, yapay zekayı bir tıbbi cihaz yaşam döngüsü olarak düzenleyerek, müşterilerine çeşitli ancak standardize edilmiş tıbbi veri kaynaklarına gizlilik odaklı erişim, düzenleyici izni ve klinik doğrulama gibi süreçleri de destekleyen bir analitik platform sağlıyor. Platform, sağlık alanındaki algoritma geliştiricilerin düzenleyici gerekliliklerine uymasına yardımcı olmak için; güvenlik, etkinlik ve eşitlik açısından üçüncü taraf tıbbi yapay zeka çözümlerini denetleyecek ve onaylayacak bir süreç sunuyor. Platform; modelleri, verileri ve uzmanları kodsuz bir ortamda bir araya getirerek tüm paydaşlar için AI/ML yaşam döngüsünün tamamını düzenliyor.

Tıbbi yapay zeka ürünlerinin yüzde 80'i radyoloji alanında

Gesund.ai ilgili platformu ile geleneksel olarak 2 yıla kadar süren klinik doğrulama sürecini 2-4 ay aralığına kadar kısaltabiliyor. Mevcut durumda radyoloji dikeyine odaklanıyor; dünya çapında şu ana kadar geliştirilen tıbbi yapay zekâ ürünlerinin %80’i radyoloji alanında. Ekip gelecekte; patoloji, kardiyoloji, oftalmoloji, cerrahi ve genom alanlarına yönelik modülleri de devreye almayı planlıyor.

Girişim, Türkiye Kalkınma Fonu’ndan aldığı bu yatırım ile önde gelen uluslararası ilaç şirketlerinin de içinde olduğu mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor. Şirketin yatırımcıları arasında Türkiye Kalkınma Fonu’nun yanı sıra Merck, McKesson, Northpond ve 500 EE bulunuyor.

Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Dr. Elif Emirli Altuğ, CFA, sağlık ve teknoloji sektörlerindeki büyüme potansiyeline vurgu yaparak şunları ifade etti: "Gesund.ai’yi, Türkiye Kalkınma Fonu olarak desteklemekten büyük bir memnuniyet duyduğumuz stratejik bir girişim. Sağlık sektöründe yapay zekâ temelli çözümler, geleceğin sağlık hizmetlerinin temelini oluşturacaktır. Gesund.ai’ın, bu stratejik alanda önemli bir teknoloji şirketi olarak küresel düzeyde büyük bir etki yaratacağına inancımız tamdır.”

Gesund.ai'nin kurucu ortağı Dr. Enes Hoşgör ise, “Dünyanın içinden geçtiği yapay zekâ devriminin doğurduğu kaçınılmaz ihtiyaçlar şirketimizin tezini ve zamanlamasını kusursuz kılıyor. Türkiye Kalkınma Fonu’nun bu stratejik desteğiyle ivmelenen dünya çapındaki ticari ve teknolojik atılımlarımızı önümüzdeki aylarda yepyeni zirvelere taşıyacağız. " yorumunda bulundu.

Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle kurulan INVEST101 fonu, Gesund.ai gibi yenilikçi girişimlere yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye ve dünya çapında rekabet edebilir girişimlere destek olmaya devam ediyor. Faaliyetlerine 2023 yılında başlayan INVEST 101 erken aşamadaki teknoloji girişimlerine yatırım yaparak portföyünü büyütmeyi hedefliyor. Fon’un, Gesund.ai dışında yatırım yaptığı girişimler arasında DefensX, ClayToken, Veloxia ve Syntonym bulunuyor.