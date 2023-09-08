Getir 500 milyon dolar yeni yatırım alacak

Henüz tamamlanmamış olan fonlama turu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, yeni kaynağın Getir'in mevcut yatırımcılarından sağlandığını belirtti.

En son 18 ay önce 12 milyar dolar değerleme ile yatırım alan Getir, fonlama turu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

Kendi yarattığı hızlı teslimat sektöründe önce Türkiye'de hakim konuma gelen Getir, 2020 yılında başlayan pandemi ile çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Şirket 2011 yılında 1.1 milyar dolar yatırım alarak ABD dahil dokuz ülkeye genişlerken geçen yıl Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolar değerleme ile 768 milyon dolar daha yatırım almıştı.

Ancak pandeminin ardından dünya genelinde faizlerin yükselmesi yatırımcıların tercihlerini değiştirdi. Faizlerin sıfıra yakın olduğu dönemde zarar ederek hızlı büyüme sağlayan girişimlere yatırım için birbiriyle yarışan fonların iştahları azaldı.

Kaynak, yatırım fonlarının yeni girişimlere iştahının dünya genelinde azaldığını, değerlemenin düşmesinde bunun da rolü olduğunu ifade etti.

Pandemi etkiledi

Pandeminin sona ermesiyle birlikte tüketicilerin çevrim içi alışveriş platformlarına olan talebinin öngörülenden daha hızlı azalması da Getir ve hızlı teslimata dayalı tüm yeni nesil perakende şirketlerini etkiledi. Getir İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çıktığını Temmuz ayında açıkladı. Şirket faaliyet gösterdiği Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de 2,500 kişiyi işten çıkaracağını da geçen ay beyan etti.

Getir, üçte birine sahip olduğu e-ticaret platformu n11'in geri kalan hisselerini ise Haziran ayında satın almıştı.