Girişim Elektrik (GESAN), 1,3 milyon dolarlık sipariş aldı

Girişim Elektrik (GESAN), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, Girişim Elektrik'in Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Iron Steel Industry Algerie şirketinden enerji nakil hatlarında kullanılmak üzere cam izolatör siparişi aldığı belirtildi.

Açıklamada, sipariş bedelinin 1 milyon 360 bin dolar (44 milyon 64 bin lira) olduğu kaydedildi.