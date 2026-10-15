Girişimcilerin dijitale erişimi destekleniyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” programı, Ankara, Bursa ve Antalya’nın ardından dördüncü toplantısını Gaziantep’te gerçekleştirdi.
Programda kadın girişimcilere ve kooperatiflere e-ticaret, dijital pazarlama, lojistik ve satış süreçlerine ilişkin eğitimler verildi. Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında düzenlenen buluşmada, e-ticarete yeni başlayacak kadınlar ile dijital kanallarda satışlarını büyütmek isteyen girişimciler bir araya geldi. Eğitimlerde mağaza açılışı, ürün listeleme, satışları artırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi konuları ele alındı.
E-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi
Programda Hepsiburada ekipleri, e-ticaret mağazasının açılmasından ilk satışın gerçekleştirilmesine kadar izlenecek adımlara ilişkin bilgi verdi. Hâlihazırda satış yapan girişimciler için büyüme ve operasyon süreçleri üzerinde durulurken, HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam modelleri de tanıtıldı.
Kadın girişimcilere komisyon desteği
Buluşmada Hepsiburada’nın kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine yönelik e-ticaret destekleri de paylaşıldı. Platformda satış yapan girişimci kadınlara 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi uygulanıyor. Ayrıca HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkânı sunuluyor.
Kadın kooperatifleri ise ilk 6 ay boyunca komisyon ödemeden satış yapabiliyor. Bu sürenin ardından komisyon oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Kooperatiflere ayrıca ücretsiz kargo desteği sağlanıyor.
Ankara, Bursa ve Antalya’nın ardından Gaziantep’te düzenlenen programla kadın girişimcilerin e-ticaret alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kadın kooperatiflerinin dijital satış kanallarına erişiminin artırılması amaçlanıyor.