Girişimcilerin dijitale erişimi destekleniyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Programda kadın girişimcilere ve kooperatiflere e-ticaret, di­jital pazarlama, lojistik ve sa­tış süreçlerine ilişkin eğitimler verildi. Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında düzenlenen bu­luşmada, e-ticarete yeni baş­layacak kadınlar ile dijital ka­nallarda satışlarını büyütmek isteyen girişimciler bir araya geldi. Eğitimlerde mağaza açı­lışı, ürün listeleme, satışları ar­tırma yöntemleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi konuları ele alındı.

E-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi

Programda Hepsiburada ekipleri, e-ticaret mağazasının açılmasından ilk satışın gerçek­leştirilmesine kadar izlenecek adımlara ilişkin bilgi verdi. Hâ­lihazırda satış yapan girişim­ciler için büyüme ve operasyon süreçleri üzerinde durulurken, HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam modelleri de tanıtıldı.

Kadın girişimcilere komisyon desteği

Buluşmada Hepsiburada’nın kadın girişimcilere ve kadın ko­operatiflerine yönelik e-ticaret destekleri de paylaşıldı. Plat­formda satış yapan girişimci ka­dınlara 1 milyon TL ciroya ula­şana kadar yüzde 50 komisyon indirimi uygulanıyor. Ayrıca HepsiAd reklam desteği ve üc­retsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkânı sunuluyor.

Kadın kooperatifleri ise ilk 6 ay boyunca komisyon ödeme­den satış yapabiliyor. Bu süre­nin ardından komisyon oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Ko­operatiflere ayrıca ücretsiz kar­go desteği sağlanıyor.

Ankara, Bursa ve Antalya’nın ardından Gaziantep’te düzen­lenen programla kadın girişim­cilerin e-ticaret alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kadın kooperatiflerinin dijital satış kanallarına erişiminin ar­tırılması amaçlanıyor.