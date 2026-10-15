Sektör, Avrupa'da enerji yatırımlarıyla hızlanıyor

Aysel YÜCEL

Küresel jeopolitik dalgalan­malar ve tedarik zincirle­rindeki kırılganlıklara rağ­men Avrupa’da ağır yük taşımacılı­ğı ve kaldırma mühendisliği pazarı, enerji ve altyapı yatırımlarıyla bü­yümesini sürdürüyor. Avrupa Anor­mal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği (ESTA) Başkanı Fa­bio Belli, rüzgâr enerjisi, ulaştırma, altyapı ve nükleer enerji alanların­da talebin güçlü seyrettiğini belirtti.

Altyapı yatırımları talebi destekliyor

Ekonomist ya da tahmin uzma­nı olmadıklarını, ancak üyeleri ve müşterileriyle doğrudan temas üzerinden piyasanın seyrini izle­diklerini ifade eden Belli, özellik­le rüzgâr enerjisi sektöründe güçlü bir büyüme yaşandığını kaydetti.

Avrupa’da yılın ilk yarısında devre­ye alınan yeni rüzgâr enerjisi kapa­sitesinin geçen yılın aynı dönemi­ne göre yaklaşık üçte bir arttığını belirten Belli, nükleer enerji paza­rının da artan siyasi destek, yatı­rım planları ve yeni santral proje­leriyle beş yıl öncesine kıyasla daha sağlıklı bir noktaya geldiğini söy­ledi. Avrupa’nın ulaştırma altyapı­sına yatırım yapma zorunluluğu­nu daha fazla hissettiğini belirten Belli, bu eğilimde yıpranan yol ve köprülerin sanayi üzerindeki etkisi ile NATO’nun ağır askeri teçhiza­tın sınır ötesinde daha kolay taşın­masına yönelik ihtiyaçlarının be­lirleyici olduğunu ifade etti.

Şanti­ye dışı modüler inşaat modelinin yaygınlaşması da ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetlerine talebi ar­tırıyor. Talep artışına karşın sek­törün nitelikli işgücü eksikliği ve bürokratik engellerle karşı karşı­ya olduğunu vurgulayan Belli, özel­likle vinç operatörü, tır ve treyler sürücüsü bulmakta zorlandıkları­nı kaydetti. Gençlerin sektöre gi­rişinin yetersiz olduğunu belirten Belli, ESTA’nın operatör standart­larını yükseltmek ve farklı ülke­lerde çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Vinç Operatörü Lisansı’nı (ECOL) devreye aldığı­nı söyledi. Birliğin, kendinden tah­rikli modüler taşıyıcılar (SPMT) ve hidrolik modüler treylerler için Avrupa Treyler Operatörü Lisansı üzerinde de çalıştığını aktardı.

AB direktifinde reform beklentisi

Ülkeler arasında değişen izin koşulları ve rasyonel gerekçesi bulunmayan bürokratik engelle­rin operasyonel maliyetleri ve ge­cikmeleri artırdığına dikkat çe­ken Belli, bu durumun Avrupa sa­nayisinin verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sektörün öncelikli gündem maddelerinden birinin Brüksel’de müzakereleri süren AB Ağırlıklar ve Boyutlar Direktifi’nin revizyo­nu olduğunu ifade eden Belli, or­tak standartların oluşturulması ve adil rekabet ortamının sağlanma­sı konusunda temkinli iyimser ol­duklarını söyledi. Sürecin yıl sonu­na kadar tamamlanmasını umduk­larını belirten Belli, “Planlandığı şekliyle yasalaşırsa, yeni direktif ağır taşımacılık sektöründe son bir kuşağın en önemli ve en olumlu ge­lişmesi niteliğini taşıyacak” dedi.

Projelerde erken mühendislik öne çıkıyor

Ukrayna’daki savaş, ABD-İran gerilimleri, petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile tarife belirsizliklerinin yatırım iştahını baskıladığını belirten Belli, müşterilerin sermaye harcamalarında daha seçici davrandığını kaydetti. Yatırımcıların maliyet kontrolü, takvim kesinliği ve risk yönetimine daha fazla odaklandığını ifade eden Belli, enerji güvenliği, şebeke altyapısı, LNG, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve mevcut tesislerin modernizasyonunun öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığını söyledi. Projelerde bileşenlerin daha büyük, ağır ve modüler hale gelmesinin lojistik ihtiyaçları da değiştirdiğini belirten Belli, yalnızca ekipman tedarikine dayalı çözümler yerine mühendisliğin projenin ilk aşamasından itibaren sürece dahil edildiği entegre lojistik hizmetlerinin önem kazandığını vurguladı.