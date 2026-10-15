Sektör, Avrupa'da enerji yatırımlarıyla hızlanıyor
Avrupa Anormal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği (ESTA) Başkanı Fabio Belli, rüzgâr ve nükleer enerji yatırımlarının ağır taşımacılık ve kaldırma mühendisliğine talebi artırdığını belirtti. Belli, AB’nin Ağırlıklar ve Boyutlar Direktifi’nde yapılacak reformun sektörde çığır açacağını söyledi.
Aysel YÜCEL
Küresel jeopolitik dalgalanmalar ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklara rağmen Avrupa’da ağır yük taşımacılığı ve kaldırma mühendisliği pazarı, enerji ve altyapı yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Avrupa Anormal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği (ESTA) Başkanı Fabio Belli, rüzgâr enerjisi, ulaştırma, altyapı ve nükleer enerji alanlarında talebin güçlü seyrettiğini belirtti.
Altyapı yatırımları talebi destekliyor
Ekonomist ya da tahmin uzmanı olmadıklarını, ancak üyeleri ve müşterileriyle doğrudan temas üzerinden piyasanın seyrini izlediklerini ifade eden Belli, özellikle rüzgâr enerjisi sektöründe güçlü bir büyüme yaşandığını kaydetti.
Avrupa’da yılın ilk yarısında devreye alınan yeni rüzgâr enerjisi kapasitesinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir arttığını belirten Belli, nükleer enerji pazarının da artan siyasi destek, yatırım planları ve yeni santral projeleriyle beş yıl öncesine kıyasla daha sağlıklı bir noktaya geldiğini söyledi. Avrupa’nın ulaştırma altyapısına yatırım yapma zorunluluğunu daha fazla hissettiğini belirten Belli, bu eğilimde yıpranan yol ve köprülerin sanayi üzerindeki etkisi ile NATO’nun ağır askeri teçhizatın sınır ötesinde daha kolay taşınmasına yönelik ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu ifade etti.
Şantiye dışı modüler inşaat modelinin yaygınlaşması da ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetlerine talebi artırıyor. Talep artışına karşın sektörün nitelikli işgücü eksikliği ve bürokratik engellerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Belli, özellikle vinç operatörü, tır ve treyler sürücüsü bulmakta zorlandıklarını kaydetti. Gençlerin sektöre girişinin yetersiz olduğunu belirten Belli, ESTA’nın operatör standartlarını yükseltmek ve farklı ülkelerde çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Vinç Operatörü Lisansı’nı (ECOL) devreye aldığını söyledi. Birliğin, kendinden tahrikli modüler taşıyıcılar (SPMT) ve hidrolik modüler treylerler için Avrupa Treyler Operatörü Lisansı üzerinde de çalıştığını aktardı.
AB direktifinde reform beklentisi
Ülkeler arasında değişen izin koşulları ve rasyonel gerekçesi bulunmayan bürokratik engellerin operasyonel maliyetleri ve gecikmeleri artırdığına dikkat çeken Belli, bu durumun Avrupa sanayisinin verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtti.
Sektörün öncelikli gündem maddelerinden birinin Brüksel’de müzakereleri süren AB Ağırlıklar ve Boyutlar Direktifi’nin revizyonu olduğunu ifade eden Belli, ortak standartların oluşturulması ve adil rekabet ortamının sağlanması konusunda temkinli iyimser olduklarını söyledi. Sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasını umduklarını belirten Belli, “Planlandığı şekliyle yasalaşırsa, yeni direktif ağır taşımacılık sektöründe son bir kuşağın en önemli ve en olumlu gelişmesi niteliğini taşıyacak” dedi.
Projelerde erken mühendislik öne çıkıyor
Ukrayna’daki savaş, ABD-İran gerilimleri, petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile tarife belirsizliklerinin yatırım iştahını baskıladığını belirten Belli, müşterilerin sermaye harcamalarında daha seçici davrandığını kaydetti. Yatırımcıların maliyet kontrolü, takvim kesinliği ve risk yönetimine daha fazla odaklandığını ifade eden Belli, enerji güvenliği, şebeke altyapısı, LNG, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve mevcut tesislerin modernizasyonunun öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığını söyledi. Projelerde bileşenlerin daha büyük, ağır ve modüler hale gelmesinin lojistik ihtiyaçları da değiştirdiğini belirten Belli, yalnızca ekipman tedarikine dayalı çözümler yerine mühendisliğin projenin ilk aşamasından itibaren sürece dahil edildiği entegre lojistik hizmetlerinin önem kazandığını vurguladı.