Yılnak-Mağdenli birlikteliği proje lojistiğinde uluslararası konumunu güçlendiriyor
Yılnak ve Mağdenli’nin bir araya gelmesiyle ağır ve gabari dışı taşımacılık, ağır kaldırma, mühendislik, depolama ve montaj hizmetlerinde daha geniş bir teknik ve operasyonel kapasite oluşturuldu. Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, bu birlikteliğin anahtar teslim çözümler sunma imkânını güçlendirdiğini ve uluslararası projelerde daha kapsamlı sorumluluklar üstlenmeyi hedeflediklerini söyledi.
İki kuruluşun uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olduğunu belirten Gece, “Bu birliktelikle özel taşımacılık, ağır kaldırma, mühendislik, depolama ve montaj hizmetlerini daha geniş bir teknik ve operasyonel kapasiteyle aynı çatı altında sunuyoruz. Ağır yüklerin hareket ettirilmesi çoğu zaman işin görünen kısmı. Öncesinde güzergâh ve mühendislik, sonrasında liman, depolama, kaldırma ve sahadaki yerleştirme süreçleri var. Bu aşamaları birlikte planlamak hem yatırımcıya hem de proje takvimine doğrudan katkı sağlıyor” diye konuştu.
Uluslararası sıralamada yükseliş
Yılnak, IC Transport 50 sıralamasında 2025’te dünya 38’incisi ve Avrupa 8’incisiyken, 2026 listesinde dünya 32’nciliğine, Avrupa’da ise 6’ncılığa yükseldi. Gece, bu ilerlemenin özel taşıma filosuna yapılan yatırımların göstergesi olduğunu belirtti. Hidrolik modüler sistemler, lowbed ve diğer özel treylerle farklı ağırlık, boyut ve güzergâh koşullarına uygun çözümler geliştirdiklerini kaydeden Gece, ekipman parkını mühendislik ve proje yönetimi tecrübesiyle tamamladıklarını vurguladı.
Büyük yatırımlarda taşıma, kaldırma ve depolama süreçlerinin ayrı yürütülmesinin koordinasyon maliyeti yarattığına dikkat çeken Gece, taşıma aracı, kaldırma yöntemi, depolama ihtiyacı ve saha takviminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Müşterilere tek hizmetin yanı sıra birden fazla operasyonu kapsayan anahtar teslim çözümler de sunduklarını belirtti.
Ağır yük taşımacılığında yükün ağırlık merkezi, aks yükleri, köprü ve yol kapasitesi, limandaki elleçleme imkânları ve saha koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gece, depolamanın da projenin ayrılmaz bir parçası olabildiğini kaydetti.
Küresel pazarlarda büyüme hedefi
Yılnak-Mağdenli’nin Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Amerika kıtasındaki operasyonlarında farklı mevzuat ve saha koşullarına göre çalıştığını belirten Gece, Türkiye’deki ekipman ve mühendislik kapasitesini yerel organizasyonlarla bir araya getirdiklerini ifade etti. Türkiye’nin rekabet gücü için güzergâh ve izin süreçlerinde öngörülebilirliğin önemine değinen Gece, kamu kurumları, üreticiler, yatırımcılar ve lojistik şirketleri arasında proje öncesinde kurulacak koordinasyonun zaman kazandıracağını söyledi. Nitelikli mühendis, operatör ve saha yöneticisi yetiştirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Ekipman yatırımlarında müşteri ihtiyaçları ve uzun vadeli proje talebini esas aldıklarını belirten Gece, dijital sistemler, proje bazlı maliyet yönetimi, iş güvenliği ve çalışanların mesleki gelişimine önem verdiklerini kaydetti. Gece, “Yılnak-Mağdenli’nin uzun vadeli rekabet gücünü belirleyecek olan, sahip olduğumuz kapasiteyi farklı coğrafyalarda aynı kaliteyle hizmete dönüştürebilmemiz” dedi.
Enerji yatırımları mühendislik ihtiyacını artırıyor
Rüzgâr enerjisinde ekipman boyutlarının büyümesi, yüksek tonajlı transformatörler ve sanayi tesislerindeki karmaşık montaj ihtiyaçlarının taşıma planlarını daha hassas hale getirdiğini belirten Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, lojistik şirketlerinin tasarım ve tedarik aşamalarında da projeye dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Güzergâh ve saha kısıtlarının son aşamada çözülmesinin maliyetli ve zaman alıcı olabileceğini vurguladı.