Yılnak-Mağdenli birlikteliği proje lojistiğinde uluslararası konumunu güçlendiriyor

İki kuruluşun uzun yılla­ra dayanan tecrübeye sahip olduğunu belirten Gece, “Bu birliktelikle özel taşımacılık, ağır kaldırma, mühendislik, depolama ve montaj hizmet­lerini daha geniş bir teknik ve operasyonel kapasiteyle aynı çatı altında sunuyoruz. Ağır yüklerin hareket etti­rilmesi çoğu zaman işin gö­rünen kısmı. Öncesinde gü­zergâh ve mühendislik, son­rasında liman, depolama, kaldırma ve sahadaki yerleş­tirme süreçleri var. Bu aşa­maları birlikte planlamak hem yatırımcıya hem de pro­je takvimine doğrudan katkı sağlıyor” diye konuştu.

Uluslararası sıralamada yükseliş

Yılnak, IC Transport 50 sı­ralamasında 2025’te dünya 38’incisi ve Avrupa 8’inci­siyken, 2026 listesinde dün­ya 32’nciliğine, Avrupa’da ise 6’ncılığa yükseldi. Gece, bu ilerlemenin özel taşıma fi­losuna yapılan yatırımların göstergesi olduğunu belirtti. Hidrolik modüler sistemler, lowbed ve diğer özel treyler­le farklı ağırlık, boyut ve gü­zergâh koşullarına uygun çö­zümler geliştirdiklerini kay­deden Gece, ekipman parkını mühendislik ve proje yöneti­mi tecrübesiyle tamamladık­larını vurguladı.

Büyük yatırımlarda taşıma, kaldırma ve depolama süreç­lerinin ayrı yürütülmesinin koordinasyon maliyeti yarat­tığına dikkat çeken Gece, ta­şıma aracı, kaldırma yöntemi, depolama ihtiyacı ve saha tak­viminin birlikte değerlendiril­mesi gerektiğini söyledi. Müş­terilere tek hizmetin yanı sıra birden fazla operasyonu kap­sayan anahtar teslim çözüm­ler de sunduklarını belirtti.

Ağır yük taşımacılığında yü­kün ağırlık merkezi, aks yükle­ri, köprü ve yol kapasitesi, li­mandaki elleçleme imkânla­rı ve saha koşullarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gece, depolamanın da projenin ayrılmaz bir par­çası olabildiğini kaydetti.

Küresel pazarlarda büyüme hedefi

Yılnak-Mağdenli’nin Av­rupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Amerika kıtasındaki ope­rasyonlarında farklı mevzuat ve saha koşullarına göre ça­lıştığını belirten Gece, Tür­kiye’deki ekipman ve mü­hendislik kapasitesini yerel organizasyonlarla bir araya getirdiklerini ifade etti. Tür­kiye’nin rekabet gücü için gü­zergâh ve izin süreçlerinde öngörülebilirliğin önemine değinen Gece, kamu kurum­ları, üreticiler, yatırımcılar ve lojistik şirketleri arasın­da proje öncesinde kurula­cak koordinasyonun zaman kazandıracağını söyledi. Ni­telikli mühendis, operatör ve saha yöneticisi yetiştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Ekipman yatırımlarında müşteri ihtiyaçları ve uzun vadeli proje talebini esas al­dıklarını belirten Gece, diji­tal sistemler, proje bazlı ma­liyet yönetimi, iş güvenliği ve çalışanların mesleki gelişi­mine önem verdiklerini kay­detti. Gece, “Yılnak-Mağ­denli’nin uzun vadeli re­kabet gücünü belirleyecek olan, sahip olduğumuz ka­pasiteyi farklı coğrafyalar­da aynı kaliteyle hizmete dö­nüştürebilmemiz” dedi.

Enerji yatırımları mühendislik ihtiyacını artırıyor

Rüzgâr enerjisinde ekipman boyutlarının büyümesi, yüksek tonajlı transformatörler ve sanayi tesislerindeki karmaşık montaj ihtiyaçlarının taşıma planlarını daha hassas hale getirdiğini belirten Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, lojistik şirketlerinin tasarım ve tedarik aşamalarında da projeye dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Güzergâh ve saha kısıtlarının son aşamada çözülmesinin maliyetli ve zaman alıcı olabileceğini vurguladı.