Girsan, Filipinler polisine 3 bin tabanca daha teslim etti

Girsan, Filipin Ulusal Polisi'ne (PNP) son dört yılda PNP'ye 20 binden fazla tabanca etti.

Şirket son olarak 3 binden fazla tabanca teslimatı daha gerçekleştirdi. Girsan, Hapishane Yönetimi ve Cezaevi Yönetimi Bürosu (BJMP), Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Polisi gibi çeşitli birimler içinde ateşli silah tedarik etti.

Şirket, PNP'nin yeni açık ihalesinde, 20 bin atışlık dayanıklılık testini tamamladı.

Girsan Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Cürgül, şirketin uluslararası ihaleleri kazanarak ve katı test standartlarını geçerek ateşli silah endüstrisindeki küresel etkinliğini kanıtlamaya devam ettiğini belirtti.

Cürgül, "Şirketimizin dünya genelindeki kolluk kuvvetlerinin zorlu ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi, ürünlerimizin kalitesini ve performansını ortaya koyarken, aynı zamanda Türk ateşli silah endüstrisinin küresel sahnedeki gücünü ve potansiyelini yansıtıyor. Girsan olarak, Türk silah endüstrisini daha ileriye taşımaya ve hak ettiği uluslararası öneme ulaştırmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.