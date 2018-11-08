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Gitaş, Cenevre’de finale kalan 2 şirket arasında

Gitaş, dünyanın en ciddi tahıl konferansı olan Global Grain Cenevre’de yüzlerce firma arasından ‘En İyi Ticaret Firması Kategorisinde’ finale kalan iki firma arasında kalmayı başardı.

Gitaş, Cenevre’de finale kalan 2 şirket arasında
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