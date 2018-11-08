Gitaş, Cenevre’de finale kalan 2 şirket arasında
Gitaş, dünyanın en ciddi tahıl konferansı olan Global Grain Cenevre’de yüzlerce firma arasından ‘En İyi Ticaret Firması Kategorisinde’ finale kalan iki firma arasında kalmayı başardı.
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