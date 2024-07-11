‘’Global gıda firması olma yolunda şirket alımı için fırsat kolluyoruz’’
Ulusoy Un, yatırım ve satın almalarla gıda sektöründe etki alanını genişleterek globalleşme yolunda önemli atılımlar yapıyor. Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, "ABD'de yaptığımız yatırım gibi bir şirkete iştirak olabilir veya şirket satın alabiliriz" dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Ulusoy Un, global bir gıda firması olma hedefi doğrultusunda yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, son yıllarda yaptığı yatırım ve satın almalarla gıda alanında etki alanını da genişletiyor. 2022'de Söke’yi alarak perakende sektörüne de giren şirket, yurt içinde ve dışında da şirket satın alımları yaptı. Global bir firma olma yolunda şirket alımı için fırsat kolladıklarını söyleyen Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, ‘’Un şirketinden daha çok gıda şirketine dönüşmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde odağımızda ana ürünümüzün etrafında unlu mamuller alanında genişletmek var’’ dedi.
İsviçre ve Malta’da ticari faaliyet için şirketler kurdu
Ulusoy, ilk aşamada faaliyet alanlarını unlu mamullerde genişletmek olduğunu vurgularken, sonra gıdada komşu kategorileri hedeflediklerini belirtti. Ulusoy, ‘’Burada global bir şirket olmak için aslında yurt dışı yatırımlarımızın da olması lazım. Biz de İsviçre’de ve Malta’da kurduğumuz şirketlerle bugüne kadar yurtdışı yatırımlarımızı ticari alanda yaptık. Herhangi bir üretim tesisi yatırımı bulunmuyor.
Türkiye’de ihracatta sektörün lider oyuncusuyuz. Yurt dışında gideceğimiz çok yol var. O yüzden de yurt dışında orta ve uzun vadede organik büyüme fırsatı olursa onları da değerlendiririz. Bu bir tesis yatırımı olabilir, Amerika’da yaptığımız yatırım gibi bir şirkete iştirak da olabilir veya bir şirket satın alınabilir. Yani bu tarz fırsatlar için algımız açık’’ diye konuştu.
GES yatırımını tamamladı sırada RES yatırımı var
Geçen yılın kendileri açısından yoğun bir yıl olduğunu kaydeden Ulusoy, yıla 11 Ocak’ta Söke’nin halka arzıyla girdiklerini ve halka arzdan gelen kaynakla hemen ilk hamleleri olan GES yatırımı hayata geçirdiklerini aktardı. Ulusoy, ‘’23 milyon kilovat saat enerji üretmesini beklediğimiz GES santralimiz 9 Mart’tan beri faaliyette. Bu elektrik üretimi Söke’nin geçen yıl tüketmiş olduğu 23,7 milyon kilovat saate denk geliyor. Yine bir unlu mamuller tesisi yatırımımızı Samsun’a yaptık. 2024’ün son
çeyreğinde mutlaka tüm dağıtım kanallarında yerimizi almış olmayı hedefliyoruz. Geçen yıl Söke bünyesinde ABD’de Rudi’s Organic and Gluten Free Brands Inc’nin %12,65'ini satın aldık. Burada en önemli kazanımımız Amerika pazarıyla ilgili bize bir pencere açmış olması. Ayrıca, ChildGen oyun hamuru şirketinin %60’ını satın alarak yapmış olduğumuz yatırım var. ChildGen tabii aslında gıda değil ama içinde un var. Un varsa biz de varız’’ dedi.
Türkiye un ihracatının yüzde 10’unu hedefliyor
Yenilenebilir enerjide RES yatırımını başlattıkları bilgisini veren Ulusoy, RES’i Manisa İzmir sınırında Kınık ilçesinde 14 megavatlık bir çağrı mektubu ile 2025’in birinci çeyreğinde devreye almayı hedeflediklerini bildirdi. Geçen yıl Hatay’daki fabrikayı da bünyelerine kattıklarını hatırlatan Ulusoy, ‘’Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 5 tesis ile üretim yapıyoruz. Hatay’da bulunan tesisimiz özellikle Suriye komşumuzla olan ihracattan önemli bir pay alıyor.
Bu tesis ile Ortadoğu’daki ihracat pazarlarına daha yakın olmak ve Türkiye’nin güneyindeki iç piyasasında daha etkin olmayı hedefliyoruz. Şirketimizin yıllık toplam buğday kırıma kapasitesi 1 milyon tona ulaştı. Bu yıl için de ihracat tonajımızı ise 400 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da Türkiye’nin yüzde 10’u anlamına geliyor. Dolayısıyla 2024’te 4 milyon ton ve 4 milyon tonu geçmek sektörün hedefi. Biz de sektöre paralel hedefimizi büyüttük’’ dedi.
İlk çeyrekte satışlarını yüzde 33 artırdı
Geçen yılı 39,6 milyar TL satış hasılatıyla kapat tıklarını duyuran Ulusoy, geçen ay açıklanan İSO 500 listesinde 30 basamak yükselerek 243’üncü sırada yer aldıklarını aktardı. Ulusoy, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 artarak 12,9 milyar TL’yi aştığını kaydetti. Ulusoy Un’un geçmişinde günümüze kadar 105 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Ulusoy, ‘’Şu an faal olarak 45 civarında ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye, tarih boyunca 190 farklı ülkeye ihracat yapmış. Biz de105’ine yapmışız. Türkiye’nin şu anda aktif olarak ihracat yaptığı ülke sayısı yıllık 90 civarında bulunuyor’’ dedi.