‘’Global gıda firması olma yolunda şirket alımı için fırsat kolluyoruz’’

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ulusoy Un, global bir gıda firması olma hedefi doğ­rultusunda yatırım ve çalışma­larını sürdürüyor. Şirket, son yıllarda yaptığı yatırım ve sa­tın almalarla gıda alanında etki alanını da genişletiyor. 2022'de Söke’yi alarak perakende sek­törüne de giren şirket, yurt içinde ve dışında da şirket sa­tın alımları yaptı. Global bir fir­ma olma yolunda şirket alımı için fırsat kolladıklarını söyle­yen Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulu­soy, ‘’Un şirketinden daha çok gıda şirketine dönüşmeyi he­defliyoruz. Yeni dönemde oda­ğımızda ana ürünümüzün etra­fında unlu mamuller alanında genişletmek var’’ dedi.

İsviçre ve Malta’da ticari faaliyet için şirketler kurdu

Ulusoy, ilk aşamada faaliyet alanlarını unlu mamullerde ge­nişletmek olduğunu vurgular­ken, sonra gıdada komşu kate­gorileri hedeflediklerini belirt­ti. Ulusoy, ‘’Burada global bir şirket olmak için aslında yurt dışı yatırımlarımızın da olması lazım. Biz de İsviçre’de ve Mal­ta’da kurduğumuz şirketlerle bugüne kadar yurtdışı yatırım­larımızı ticari alanda yaptık. Herhangi bir üretim tesisi ya­tırımı bulunmuyor.

Türkiye’de ihracatta sektörün lider oyun­cusuyuz. Yurt dışında gidece­ğimiz çok yol var. O yüzden de yurt dışında orta ve uzun vade­de organik büyüme fırsatı olur­sa onları da değerlendiririz. Bu bir tesis yatırımı olabilir, Ame­rika’da yaptığımız yatırım gibi bir şirkete iştirak da olabilir ve­ya bir şirket satın alınabilir. Ya­ni bu tarz fırsatlar için algımız açık’’ diye konuştu.

GES yatırımını tamamladı sırada RES yatırımı var

Geçen yılın kendileri açısın­dan yoğun bir yıl olduğunu kay­deden Ulusoy, yıla 11 Ocak’ta Söke’nin halka arzıyla girdikle­rini ve halka arzdan gelen kay­nakla hemen ilk hamleleri olan GES yatırımı hayata geçirdik­lerini aktardı. Ulusoy, ‘’23 mil­yon kilovat saat enerji üretme­sini beklediğimiz GES santra­limiz 9 Mart’tan beri faaliyette. Bu elektrik üretimi Söke’nin geçen yıl tüketmiş olduğu 23,7 milyon kilovat saate denk ge­liyor. Yine bir unlu mamuller tesisi yatırımımızı Samsun’a yaptık. 2024’ün son

çeyreğin­de mutlaka tüm dağıtım kanal­larında yerimizi almış olmayı hedefliyoruz. Geçen yıl Söke bünyesinde ABD’de Rudi’s Or­ganic and Gluten Free Brands Inc’nin %12,65'ini satın aldık. Burada en önemli kazanımı­mız Amerika pazarıyla ilgili bize bir pencere açmış olması. Ayrıca, ChildGen oyun hamu­ru şirketinin %60’ını satın ala­rak yapmış olduğumuz yatırım var. ChildGen tabii aslında gı­da değil ama içinde un var. Un varsa biz de varız’’ dedi.

Türkiye un ihracatının yüzde 10’unu hedefliyor

Yenilenebilir enerjide RES yatırımını başlattıkları bilgisi­ni veren Ulusoy, RES’i Manisa İzmir sınırında Kınık ilçesin­de 14 megavatlık bir çağrı mek­tubu ile 2025’in birinci çeyre­ğinde devreye almayı hedef­lediklerini bildirdi. Geçen yıl Hatay’daki fabrikayı da bünye­lerine kattıklarını hatırlatan Ulusoy, ‘’Türkiye’nin farklı lo­kasyonlarında 5 tesis ile üre­tim yapıyoruz. Hatay’da bulu­nan tesisimiz özellikle Suriye komşumuzla olan ihracattan önemli bir pay alıyor.

Bu tesis ile Ortadoğu’daki ihracat pa­zarlarına daha yakın olmak ve Türkiye’nin güneyindeki iç pi­yasasında daha etkin olmayı hedefliyoruz. Şirketimizin yıl­lık toplam buğday kırıma kapa­sitesi 1 milyon tona ulaştı. Bu yıl için de ihracat tonajımızı ise 400 bin tona çıkarmayı hedef­liyoruz. Bu da Türkiye’nin yüz­de 10’u anlamına geliyor. Dola­yısıyla 2024’te 4 milyon ton ve 4 milyon tonu geçmek sektö­rün hedefi. Biz de sektöre para­lel hedefimizi büyüttük’’ dedi.

İlk çeyrekte satışlarını yüzde 33 artırdı

Geçen yılı 39,6 milyar TL satış hasılatıyla kapat tıklarını duyuran Ulusoy, geçen ay açıklanan İSO 500 listesinde 30 basamak yükselerek 243’üncü sırada yer aldıklarını aktardı. Ulusoy, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 artarak 12,9 milyar TL’yi aştığını kaydetti. Ulusoy Un’un geçmişinde günümüze kadar 105 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Ulusoy, ‘’Şu an faal olarak 45 civarında ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye, tarih boyunca 190 farklı ülkeye ihracat yapmış. Biz de105’ine yapmışız. Türkiye’nin şu anda aktif olarak ihracat yaptığı ülke sayısı yıllık 90 civarında bulunuyor’’ dedi.