Globalde doğacaklar Türkiye’ye kazandıracaklar

06 Şubat 2019

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir projeye daha imza atıyor.

“WinGlobal: Küresel Doğan StartUp”lar isimli projenin hedef kitlesi “40 küresel doğan StartUp” olacak. Bu StartUp’ların, global bir marka olmaları desteklenecek.

Proje; İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığıyla ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile hayata geçirilecek. BTM, projenin hayata geçmesi için girişimcilere yönelik olarak Güçlendirilmiş Hızlandırma Mekanizmasının Kurulumu Projesi’ni yürütecek.

“Türkiye’nin Unicorn’u çıkacak”

Projenin tanıtımı amacıyla BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde toplantı düzenlendi. Toplantının açış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, “İTO olarak bu yola çıkarken, girişimcilerin buluşma noktası olmayı planlıyorduk. Bunu, büyük ölçüde başardık. Artık BTM denilince herkesin zihninde bir StartUp üniversitesi canlanıyor” dedi.

Artık çok daha büyük bir projeye imza atacaklarını duyuran Salman, “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp’lar projesi İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje. Hedef kitlesi 40 küresel doğan StartUp olacak. Proje kapsamında BTM girişimcileri; kendisini baz alan, eğitim, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri gibi faaliyetlerle 16 haftalık yoğun bir programa tabi tutacak. Sayın Başkanımız Şekib Avdagiç’in de söylediği gibi belki de ilk Türk Unicorn’unu bu proje ile çıkaracağız” dedi.

Startuplar Silikon Vadisi’ne götürülecek

Salman’ın verdiği bilgiye göre program bir ürün geliştirme noktasından ziyade Küresel Doğan Startup'ların iş modeli tuvallerinin geliştirilmesine odaklanacak. Yani girişimciler bu projeye dahil oldukları andan itibaren dünyanın en büyük markalarının gelişim süreçleri örnek alınarak küresel bir marka olmaları için desteklenecek. Bu amaçla programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçleri kolaylaşacak; gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı melek yatırım ağlarına kolay erişimleri sağlanacak.

Program sonunda başarılı bulunan girişimler İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Amerika’ya götürülerek. Silikon Vadisi ve çeşitli yatırım ağları ile buluşturulacak. Girişimcilere Silikon Vadisi’nde de sunum yapma fırsatı verilecek ve bu suretle bu StartUp’lar müşteri portföylerini genişletebilecek.

“Bu projeden milyar dolarlık şirketler çıkacak”

İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü ve AB Koordinatörü Harun Yaman da BTM’nin faaliyetlerini desteklemekten ve küresel doğan şirketlere yönelik projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Hem İstanbul Valisi hem de İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Yerlikaya’nın kentin girişimcilik ekosisteminin gelişimine özel önem verdiğini belirten Yaman, “Bu projede bulunmaktan ve proje ortaklarından biri olmaktan memnunuz. Biz de bu proje ile birlikte milyar dolarlık şirketlerin oluşumuna imkan vererek küresel ekonomiye açılacağımıza, yerli ve milli değerler üreteceğimize inanıyoruz. Bu proje ve benzer projelerle girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayarak İstanbul’un tüm bölge için bir girişimcilik cazibe merkezi olması için destek vermeye devam edeceğiz. Ülke ekonomisine katkı ve bereket getirecek bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

WinGlobal projesi ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modellerinin küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacağını belirten BTM Direktörü İbrahim Elbaşı ise projenin küresel düzeyde ses getireceğine inandığını söyledi. Elbaşı, ticarileşebilir iş fikri olan herkesi bu projeye başvurmaya davet etti.