Globale açılan GKN Kargo 208 ülkede hizmet verecek

Stratejik iş ortaklarıyla birlikte 208 ülkede kurumsal ve bireysel kargo hizmeti verecek olan şirket; büyük ölçekli gönderimlerin yanı sıra numune gönderimleri için kurye, mikro ihracata yönelik Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB ), ihracat ve gümrükleme hizmetleri ile sanayici, küçük ve büyük ölçekli üretici firmaların global operasyonlarının çözüm ortağı olacak.

GKN Kargo, yurt dışı yapılanmasında müşterilerinin e-ticaret operasyonlarının çözüm ortağı olurken, bireysel gönderiler için de ekspress kargo hizmeti sunacak. Şirket, güçlü yurt dışı yapılanması ile 2024 yılında globalde yüzde 100 büyüme hedefinde...

Kurumsal şirketlerin kargo ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere kurulan, markaların mağazalar arası ve depolardan mağazalara ürün gönderimi hizmetlerini hızlı ve kaliteli çözümler sunarak başarı ile yürüten GKN Kargo, 7 bölge 161 ilçede hizmet veriyor.

Kurumsal kargo hizmetlerine getirdiği yenilikler ve güçlü operasyon yapısı sayesinde 4 yıllık sürede yüzde 300 büyüme kaydeden şirket, yurt içinde elde ettiği başarıyı globale de taşıyor. Stratejik iş ortaklarıyla birlikte 208 ülkede kurumsal ve bireysel kargo hizmeti verecek olan şirket, numune gönderiminden ihracat ve gümrükleme hizmetleri ve beyannamelerine kadar birçok hizmeti de sunacak.

GKN Kargo, yurt dışı yapılanmasında müşterilerinin e-ticaret operasyonlarının yanı sıra bireysel gönderiler için ekspres kargo hizmeti de sağlayacak. Yurt içinde acente sayısını hızla artıran GKN Kargo, kaliteli hizmet yaklaşımı ile yerel üreticilerin global entegrasyonlarına yönelik güçlü bir çözüm ortağı olurken, acentelerine de dolar bazlı gelir sağlayacak.

Globalde yüzde 100 büyüyecek

Güçlü operasyon yapısı, sektöre kattığı yenilikler ve kısa sürede elde ettikleri büyüme başarısından güç alarak globale açıldıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Sektörde uzmanlaşmak ve mükemmel hizmet sunarak müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak için ilk günden itibaren heyecanla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

4 yıl önce çıktığımız yolculuğumuzda hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlar atmayı ve yenilikçi çözümlerimizle birçok kurumsal markanın tercihi olmayı başardık. GKN Kargo olarak sektörde elde ettiğimiz başarıyı yurt dışında da göstermek ve global hedeflerimize ulaşmak için kollarımızı sıvadık. Yurt dışına açılan ve yurt dışından Türkiye pazarına giren markalar ve KOBİ’ler başta olmak üzere 208 ülkede kurumsal kargo hizmeti verirken, müşterilerimizin e-ticaret operasyonlarının da çözüm ortağı olacağız.

Bununla birlikte yurt dışına gönderim yapmak isteyen her müşteriye bireysel Express kargo hizmeti de sunacağız. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da kurumsal ve bireysel kargo sektöründe başarılı bir süreç yürüteceğimize ve hızla büyüyeceğimize inanıyoruz. Dünya markalarının birçoğu Türkiye pazarında güçlü bir mağaza yapılanmalarına sahip. Bu markaların dünyanın birçok ülkesinde de mağazaları bulunuyor.

Kurumsal iş birliği yaptığımız ve portföyümüze dahil edeceğimiz bu markaların tüm mağazalar arası ve depolardan mağazalara operasyonlarını yöneterek bu alandaki uzmanlığımızı globale de taşıyoruz. 2024 yılında global yapılanmamız ile yüzde 100 büyüme hedefliyoruz.” dedi.

Yurt içindeki acentelerin gelirleri de dolar bazlı olacak

Tüm yapılanma ve operasyon sürecini haziran ayına kadar tamamlayacaklarını belirten GKN Kargo Genel Müdürü Alpay Maden, “Yurt dışına açılmaya yönelik hazırlıklarımıza başladık. Kısa sürede tüm teknolojik alt yapımızı ve operasyon sürecimizi tamamlayarak, hızlı ve kaliteli çözümlerimizle hizmet vermeye başlayacağız. Yurt içi ve yurt dışında büyüme projeksiyonu ile hareket ediyoruz.

Yurt dışında stratejik çözüm ortaklarımızla global kargo hizmetlerini en iyi şekilde sağlarken yurt içinde acente ve müşteri sayılarımızı artırarak hızlı bir büyüme hedefliyoruz. Türkiye’nin birçok ilinde büyük üreticilerin yanı sıra orta ve küçük ölçekli üreticiler var. Hatta dijitalleşen dünyada bireysel üreticiler bile dünyaya ihracat yapabiliyor. Hızlı internet çağı iletişimi ve ticaretin şeklini değiştirdi.

Artık teklif alma süreçleri de müşteriyi bulma ve yeni pazarlara açılma süreçleri de tüm üreticilerin ve tüketicilerin parmağının ucunda. Üretim ve tüketim açısından dünyayla bu kadar hızlı entegre olabiliyorsak hizmetlerde de aynı entegrasyonun sağlanması önemli. Biz GKN Kargo olarak Türkiye’nin her noktasındaki üreticileri, yurt dışı kargo proses süreçlerini de çözerek hızlı ve kaliteli hizmetlerimizle müşterilerle buluşturacağız.

Aynı şekilde bireysel gönderim ve alımları da yaparak acentelerimizin gelirlerini de dolar bazlı sağlamış olacağız. Hizmet verdiğimiz ülke sayısından da anlaşılacağı üzere çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Hedeflerimiz büyük...” şeklinde ifade etti.

Müşteri Deneyimi Odaklı Teslimatlar...

Profesyonel hizmet yaklaşımı, uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla kısa sürede sektörde adından söz ettiren GKN Kargo, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, “kişiselleştirilmiş" hizmet anlayışıyla hareket ediyor.

Müşteri deneyimi ve memnuniyetini artıran yenilikçi çözümleriyle sektörde fark yaratan şirket, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 39 ilde yetkili servis sağlayıcı ile hizmet veriyor. GKN Kargo, 2023 yılının sonunda 81 ile ulaşarak yüzde 100 büyüme hedefliyor.