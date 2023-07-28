Gökşenler Grup, su kayıplarını azaltacak

Müjde DEMİR

Su kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla 2019 yılında çalışmalarına başlayan Gökşenler Grup, ‘Su Yönetimi Projesiyle’ Türkiye ortalaması yüzde 60 civarında olan OSB’lerin, serbest bölgelerin, büyükşehirlerin ve il belediyelerin su kayıp ve kaçaklarını minimum seviyeye indirecek.

Gökşenler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Gökşen, komplike bir proje olan Su Yönetimi Sistemini şehirlere kurarak, kurumların su kaynaklarını koruduklarını su kayıp ve kaçaklarını önleyerek, yönetmelikte belirlenen hedeflerin çok daha altına düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Yıllık su kaybı birçok ülkede yaklaşık yüzde 50”

Yiğit Gökşen, Türkiye gibi birçok ülkede de yıllık ortalama su kayıplarının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söyledi. Su tüketiminde hızla artan talep ve değişen iklim koşulları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde kuraklık etkileri yaşandığını ve buna bağlı olarak da su kayıplarının yüzde 40 azaltılmasının hayati önem taşıdığına, buna bağlı olarak su kayıplarını ekonomik ya da kabul edilebilir değerlere indirgemek amacıyla Su Yönetimi Sistemini geliştirdiklerini belirtti.

“Proje, şehirdeki su sarfiyatını engelleyecek”

‘Su Yönetimi Projesi’nin aşamalarına değinen Gökşen konuşmasını şöyle sürdürdü: “6 ila 12 aylık bir süre zarfında kurulumunu tamamladığımız sistemde öncelikle, şehre giren suyu tespit edip nerelere verildiğini saptıyoruz. Bölge bölge DMA dediğimiz Basınç Ayarlama (BAR) sistemini kuruyoruz. Mahallelerde gece ve gündüz su tüketim kontrollerini yaparak basıncı ayarlayıp nerede su kayıp ve kaçağı var anında tespit ediyoruz.

Aslında Uzaktan İzleme Kontrol Sistemleri SCADA yazılımı ile verdiğiniz suyun yüzde kaçını geri alıyorsunuz ve adım adım gidiyorsunuz. Nerede problem olduğunu bulana kadar o sistemi kuruyorsunuz. Ankara’daki fabrikamızda bu konuyla ilgili hem sayaç üretiyor hem de bu sistemi kuruyoruz. Şu an da çalıştığımız 4 şehir ve 1 OSB var. Bu proje gerçekleşip sistem kurulduktan sonra şehirde ciddi su sarfiyatını engellemiş olacak.”