Golden Global Yatırım Bankası ile Visa'dan iş birliği

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Golden Global Yatırım Bankası, Visa’nın B2B Connect platformuna katılarak, ticari müşterilerine uluslararası ödeme ve alacak tahsilatlarında B2B Connect çözümünü sunmaya başladı.

Visa’nın B2B Connect altyapısı sayesinde bankanın ticari müşterileri, karşı kurumun aynı sisteme üye olması gözetilmeksizin, uluslararası para transferi ve alacak tahsilatlarını gerçekleştirebilecek.

Golden Global Bank müşterileri; Visa’nın global ağı sayesinde döviz cinsinden uluslararası para transfer ve tahsilatlarını hem daha hızlı hem de daha uygun maliyetle gerçekleştirebilecek, dijital kimlik sayesinde ödemenin nerede olduğunu uçtan uca anlık olarak takip edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Ahmet Sefa Şen, Visa B2B Connect hizmeti ile işletmelere daha fazla kolaylık sunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Ülkemizin uluslararası ticaret hacmi arttıkça, ülkeler arasındaki ödemelere yönelik beklentiler de artıyor. Visa ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimizin uluslararası para transfer ve tahsilatında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Visa B2B Connect ile işlemleri hızlanacak ve kesinleşecek

Arzu ettiklerinde paralarının nerede olduğunu anlık olarak sorgulayabilecekler. Ayrıca özellikle maliyet odaklı çalışan mikro ithalat yapan müşterilerimiz yüksek maliyetli geleneksel yöntemlere kıyasla daha uygun maliyetle uluslararası para transferlerini gerçekleştirebilecekler. Gizli ücretler ve beklenmedik döviz kuru değişiklikleri konusunda endişelenmelerine artık gerek yok." ifadelerini kullandı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise işletmelerin uluslararası ödemelerde veya alacak tahsilinde para akışını kolaylaştırma, sadeleştirme ve geliştirme açısından dünya genelinde bir modernleşme ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Mümin, "Golden Global Yatırım Bankası’nın Visa iş birliği ile Türkiye’de iş dünyasına sunduğu B2B Connect çözümü tam da bu ihtiyacı karşılıyor. B2B Connect, şirketlerin hem ithalat ödemelerinde hem ihracat gelirlerinin tahsilinde Visa’nın küresel ölçeği ve en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan teknolojik ağının güvencesiyle bu modernleşmenin gereğini yerine getiriyor. Ülkemizin dış ticarette verimlilik ve rekabet gücüne olumlu katkıda bulunacağına inandığımız bu hizmeti ticari işletmelere sunan Golden Global Yatırım Bankası’nı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Uygun maliyetli uluslararası para transferleri

Açıklamaya göre, iş dünyasının taleplerini karşılamak için tasarlanmış yenilikçi uluslararası bir ödeme ağı olan Visa B2B Connect, Türkiye'den dünyanın herhangi bir yerindeki kurumsal ya da bireysel hesaplara hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferlerini mümkün kılıyor.

Visa'nın kapsamlı küresel ağını temel alan ve gelişmiş güvenlik teknolojisiyle desteklenen Visa B2B Connect, işletmelerin uluslararası B2B ödemelerini sorunsuz bir şekilde kimlik doğrulaması ve yönetmesine olanak tanıyor. Platform, gerçek zamanlı görünürlük, hızlandırılmış ödeme işlemleri ve güçlü izleme yetenekleri sunarak verimlilik, şeffaflık ve güvenlik konusunda yeni standartlar belirliyor.