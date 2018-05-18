Gönül Kahvesi'nden iki yeni şube

18 Mayıs 2018

Yurt içi ve yurt dışı toplam şube sayısı 81’e ulaşan Gönül Kahvesi, Adıyaman'da Park Avm ve Batman'da Bozooğulları Hoteli'nde yeni şubelerini hizmete açtı.

1992 yılında gıda sektörüne giren grup, 2002 yılından bu yana "Gönül Kahvesi" markasıyla yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin tek butik kahve zinciri olan Gönül Kahvesi, Türkiye’de ve Dünya’da büyümeye devam ediyor.Yurt içi ve yurt dışı toplam şube sayısı 81’e ulaşan marka; Adıyaman'da Park Avm ve Batman'da da Bozooğulları Hoteli altında misafirlere hizmet sunmaya başladı.

Gönül Kahvesi, bu yıl yurt içinde haziran ayında Muğla'da, yurt dışında da Saraybosna'da 3. şubesini, Manama'da da 2. şubesini açmayı planlıyor.

Gönül Kahvesi, Türkiye’nin bir çok farklı bölgesi ile yurt dışında Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde yeni şubeler açmayı hedefliyor. Avrupa, Asya, Körfez Ülkeleri olmak üzere, dünyanın her köşesinden talepler alan Gönül Kahvesi, 2023 yılında yurt dışında en az 223 şubeye ulaşmayı amaçlıyor.

İlk yurt dışı şubesini 2014 yılında Saraybosna’da Sarajevo City Center Avm’de açtı, sonrasında Mart 2017 de Bahreyn şubesini Muharraq şehri Seef Mall'da, Nisan 2017'de Avusturya şubesini Vorarlberg Eyaleti Dornbirn şehrinde açtı. 2017 Temmuz'da Saraybosna'da 2.şubesini açan marka, yurt dışındaki şube sayısını 4’e çıkardı.