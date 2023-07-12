Goodyear filoların hareketliliğine devamlılık sağlayacak

Şirket açıklamasına göre, hafif ticari araç (LCV) lastikleri Cargo'nun yelpazesini güçlendirme çalışmalarına başlayan Goodyear, güvenilir ve yüksek kaliteli lastikleriyle bu sektördeki iddiasını artırmayı hedefliyor.

Goodyear, 2023 yılı boyunca Goodyear EfficientGrip Cargo 2, Goodyear Vector 4Seasons Cargo ve Goodyear UltraGrip Cargo olmak üzere toplam 24 yeni ebat lastiği satışa sunmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, LCV premium lastik pazarının 2028 yılına kadar Avrupa'da yüzde 4,2 oranında büyümesinin beklendiğini belirterek, bunun birinci sınıf ürün ve çözümlerle verimliliği artırmak için yeni fırsatları beraberinde getireceğini ifade etti.

Yeni Cargo ürün yelpazesinin Goodyear'ın iddiasını daha da artırdığını vurgulayan San, şunları kaydetti:

"Yaz, dört mevsim ve kış lastiği pazarlarında müşterilerimizin taleplerini karşılamaya devam ederek, mevsimler arasında yüzde 89'a varan kapsama alanı sunmayı hedefliyoruz. Bu da Goodyear'ın LCV lastik portföyünü pazardaki en eksiksiz portföylerden biri haline getiriyor. Türkiye'de de bu pazarın büyüme trendinde olduğunu görüyoruz. Premium LCV lastik pazarının, yeni model girişleriyle birlikte, önümüzdeki yıllarda daha gelişeceği açık. Bizim, pazardaki talepleri karşılama noktasında gerekli hazırlığımız tamam.

Goodyear olarak sadece ürün anlamında değil, hizmet bakımında da filo şirketlerinin çözüm ortağı konumundayız. Bu grubun en önemli modellerinden olan Goodyear EfficientGrip Cargo 2 deseni lastiklerimize özel sunduğumuz Goodyear Lastik Sigortası hizmetimiz de bunlardan biri. Lastikte oluşan yıpranma, yırtılma ve yarılma hasarlarını veya tamiri mümkün olmayan balon yapmış ve kopma, yolunma, pullanma sebebiyle kullanılmaz duruma gelmiş lastikleri güvence altına alan hizmetimiz sayesinde filo şirketlerinin hareketliliğine de önemli katkı sağlıyoruz."

Önde gelen hafif ticari araç üreticileri tarafından tercih edilen Goodyear, yakın zamanda Volkswagen ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo için de lastik tedarikçisi olarak seçilmişti. Ayrıca, Mercedes'in Sprinter ve EQV modelleri, orijinal ekipman olarak en yeni Goodyear lastikleriyle donatıldı.

Goodyear'ın ürün portföyü, birçok lastik testinde kanıtlanmış performansıyla en yüksek talepleri karşılayarak hem filolara hem de OEM'lere güven veriyor. Auto Bild Reisemobil gerçekleştirdiği test sonuçlarında Vector 4Seasons Cargo için "Tüm hava şartlarında güvenli yol performansı, dengeli yan kavrama, ıslak zeminde kısa fren mesafesi, iyi konfor ile çok yönlü bir yetenek." ifadelerini kullanmıştı.

Goodyear Avrupa Pazarlama Direktörü Sonia Leneveu ise hafif ticari araç pazarının gelecek 10 yıl boyunca büyümeye devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Bu nedenle Goodyear bu özel segment için özel teknolojilerle yenilikler yapmaya devam ediyor. Filolar, güvenilirlik ve dayanıklılık sunan birinci sınıf lastikler kullanarak arıza sürelerini azaltarak maliyet tasarrufu sağlayabilir. Özellikle Goodyear Vector 4Seasons Cargo'daki dört mevsim çözümümüz, Avrupa'nın birçok bölgesindeki filoların tüm yıl boyunca koşullar için doğru lastiğe sahip olduklarından emin olabilecekleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.