Göymen Food, yeni yatırımlarla hedef büyüttü

Güneş DOĞDU SOYLU

1956 yılında un üretimi ile hikâyesi başlayan Göymen Food, 1970’li yıllarda makarna üretimine de başladı. Pazar payını her geçen gün artıran firma Gaziantep ve Mersin’de bulunan tesislerinde 400 kişiye istihdam sağlıyor. Günlük bin 100 ton makarna, bin 300 ton un, bin 200 ton irmik üretim kapasitesine sahip firma, yeni yatırımlarla kapasite ve istihdamını artırmayı hedeflerken, büyümesini de devam ettirmeyi amaçlıyor.

Göymen Food’un 4. kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Bertan Göymen, her iki kentte bulunan işletmelerinde de makarna ve un ürettiklerini söyledi. 30 aşkın makarna çeşidi ve 10 markayla makarna üretiminin tamamını ihraç ettiklerini anlatan Göymen, önemli bir yatırım tutarı ile Mersin’deki fabrikasına kurdukları akıllı raf sistemleri sayesinde yakın zamanda iç piyasaya ürün sunmayı planladıklarını kaydetti.

“100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz”

Genellikle Afrika ülkeleri olmak üzere 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Göymen, bu yıl iç piyasaya makarna sunmayı planladıklarını belirterek, bunun için başta çevreci bir üretim anlayışı için gerekli yatırımları hızlandırdıklarını ifade etti.

Doğa Makarna ve Pasta Mondo ana marka olmak üzere toplamda 10 markaya sahip olduklarını söyleyen Göymen, “Doğa markasını da yurtdışı pazarında oturtabildik. Türkçe olmasına rağmen kabul gördü. Toplam ihracatımızın yüzde 90’ini kendi markalarımızla yapıyoruz. Şu anda makarnada üretimin ciddi bölümü ihracat, unda da iç piyasaya hızlı bir giriş yaptık. Bunu yaptığımız yatırımlar ile daha da artırarak devam edeceğiz” dedi.

Yurtiçinde yaşanan lojistik sorunlarının ardından 30 TIR satın alarak kendi lojistik ağlarını kurduklarından bahseden Göymen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 2021 yılında 345. sırada yer aldıklarını paylaştı. Göymen, hedeflerinin yeni yatırımlarla sıralamada daha yukarılara çıkmak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Büyüme hedeflerimiz için ekstra gerekli tüm yatırımları yapıyoruz. Şu anda makarna ve un üzerinde de yatırım planlamalarımız devam ediyor. Unda da makarna da olduğu gibi büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“GES’e yatırım yapıyoruz”

Dünya genelinde enerji kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yapan Göymen, “Bu farkındalıkla hareket ederek Mersin’deki fabrikamızın çatısına yaklaşık bir yıl önce kurduğumuz 1.5 MW’lık GES projemiz ile kendi enerjimizi üretiyoruz. Üretilen enerji miktarının sadece şirketimizin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda doğal dengenin korunmasına katkı sunuyoruz. Diğer taraftan Gaziantep’te arazi GES yatırımına yönelik bir projemiz gündemde. 30 MW’lık projemiz montaj aşamasında Yıl sonunda devreye alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Konya’da Özel Sanayi Sitesi inşaa ediyoruz”

İnşaat sektörüne yönelik yatırımlarından bahseden Bertan Göymen, yapımına bu yılın başında başladıkları Konya’daki Özel Sanayi Sitesi projelerinin Konya Havaalanı karşısında Organize Sanayi Bölgesi civarında olduğu bilgisini verdi. Göymen, kısa sürede tamamlanmasını bekledikleri Sanayi Sitesi’nin satış ve kiralama yöntemiyle yatırımcılara sunulacağını aktardı.