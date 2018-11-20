Gözde, Şok'ta pay satışı için başvurdu

20 Kasım 2018

Gözde Girişim, Şok Marketler'de sahip olduğu 140.4 milyon lira nominal payın borsada satışa konu edilebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. Açıklama KAP'ta yer aldı.

Açıklamanın ardından Şok hisseleri yüzde 0,81 düşüşle 9,840'dan işlem görüyor. BIST 100 ise yüzde 2,58 ekside.

Şok Marketler'in KAP'ta yer alan hissedarlık bilgisine göre, Gözde Girişim sermayenin yüzde 22.94'üne karşılık gelen 140.4 milyon adet pay sahibi konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde, Şok hissedarlarından Templeton Strategic Emerging Markets Fund şirkette yüzde 5.88 paya karşılık gelen 36 milyon adet hissenin; Turkish Holdings IV Cooperatief de yine yüzde 5.88 paya karşılık gelen 36 milyon TL nominal değerli payın borsada satışı için MKK'ya başvurmuştu.

Templeton Private Equity Partners dün Şok Marketler üzerinden KAP'a yaptığı açıklamada ise, Şok Marketler için yasal satmama taahhüdü (lock-up) süresinin bitmiş olması sebebiyle söz konusu hisselerin borsada satılabilir tipe dönüştürülmesinin amaçlandığı; ancak hisseleri satma niyetinin bulunmadığını duyurmuştu.

Şok Marketlerin ortağından hisse satışı açıklaması

Kaynak: Reuters