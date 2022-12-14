Gratis 1 numaralı marka seçildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen ve tüketicilerin oyları ile belirlenen "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırması sonucuna göre Gratis, "Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorisinde tüketicilerin 1 numaralı markası oldu.

Şirket açıklamasına göre, AVM'lerde en beğenilen ve tercih edilen perakende markalarının belirlenmesi amacıyla AYD ile araştırma şirketi Akademetre Türkiye tarafından 13 yıldır gerçekleştirilen "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanından tüketicilerin oylamaları ile yapılan araştırma sonucunda Gratis, bu yıl da birinciliği elde etti.

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren tek kişisel bakım marketi olan Gratis, "Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorisinde üst üste 6'ncı yılında da tüketiciler tarafından 1 numaralı marka seçildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Gratis Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gratis'in tüketicilerin oyları ile 6 yıldır üst üste 1 numaralı marka seçilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu ödül için tüketicilerimizin ve bu organizasyonu gerçekleştiren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin yanı sıra Türkiye'nin 81 ilindeki 700 mağazamızda hizmet veren ve tamamı kadınlardan oluşan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Her gün mağazalarımızda müşterilerimize yaşattıkları deneyimler sayesinde bu ödülü almaya hak kazandığımızı biliyoruz."