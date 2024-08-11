Gratis şirketin çalışma koşullarıyla ilgili iddiaları yalanladı

Şirketten yapılan açıklamada, Gratis'teki çalışma koşullarının iş kanunlarına ve mevzuatlara tamamen uyumlu olduğu, periyodik olarak denetlendiği ve güvence altına aldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gratis olarak uyguladığımız ücret politikalarımız her zaman sektör standartlarının üzerindedir. Gratis, çalışanlarının refah seviyelerini üst düzeyde tutmayı hedefler, onlara sağlıklı, güvenli ve adil bir çalışma ortamı sunmayı çok önemser. Bunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak için de çalışanlarının her türlü talep ve şikayetlerini dile getirebilecekleri, çözümler bulabilecekleri güvenli kanalları daima açık tutar.İş huzurumuzu bozmaya yönelik firmamıza yapılan bu tür haksız ithamların yakından takipçisi olacağımızın ve hukuki haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz."