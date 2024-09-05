Grimaldi Group; İtalya ile Türkiye arasındaki ilk Ro-Ro hattını 14 Eylül’de hizmete açıyor

Konuya ilişkin Arkas'tan yapılan açıklamada, yeni rotanın stratejik konumda bulunan İtalya ve Türkiye limanları arasında doğrudan, düzenli ve güvenilir bir ulaşım ağı sunacağı vurgulandı.. Grimaldi Group’un ilk kez Ambarlı limanına giriş yaparak, Türkiye'deki ve Adriyatik kıyısındaki varlığını daha da güçlendireceği yeni servisin Türkiye satış pazarlama ve operasyon acenteliğini Egekont’un yapacağı bildirildi.

Çevre dostu gemiler 'GG5G' sınıfında yer alıyor

Yeni serviste kullanılacak hibrit Ro-Ro gemileri olan 'Eco Mediterranea' ve 'Eco Malta' çevre dostu özellikleriyle yenilikçi 'GG5G' sınıfında yer alıyor. Çevreci olmalarının yanı sıra gemiler, tekerlekli yükler (yarı römorklar, sürülen araçlar, otomobiller, vanlar, kamyonlar, proje yükleri) ile 500'den fazla römork ve 180 otomobile eşdeğerdeki kapasiteleriyle Grimaldi Group tarafından kısa mesafeli yük taşımacılığı için kullanılan önceki Ro-Ro gemi sınıfının iki katı kapasiteye sahip.



Tüketimi ve performansı optimize eden yenilikçi teknolojik çözümler sayesinde gemilerdeki kapasite artışı yakıt tüketimini etkilemiyor. Önceki nesil Ro-Ro gemileriyle aynı hızda aynı miktarda yakıt tüketen gemiler, taşınan yük birimi başına CO2 emisyonlarını yarıya indirmesi ve emisyonların liman operasyonları sırasında tamamen sıfırlanmasıyla dikkat çekiyor.

"Hizmetlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceğiz"

Grimaldi Group CEO'su Emanuele Grimaldi konu ile ilgili açıklamasında "Deniz yollarında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliği ve niceliğini, yaptığımız sistematik ve önemli yatırımlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle, Trieste-Ambarlı arasındaki yeni düzenli Ro-Ro hattı ile İtalya ve daha geniş anlamda Orta Avrupa ile Türkiye arasındaki bağlantıları güçlendirerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler arasında gelişen ticari ilişkilere katkıda bulunacağız. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek için olağanüstü özelliklere sahip, kapasite ve çevre duyarlılığı açısından kısa mesafeli deniz taşımacılığını devrim niteliğinde değiştiren Eco Mediterranea ve Eco Malta gemilerini kullanacağız" dedi.