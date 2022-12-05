Grohe Essence Professional Batarya ile mutfaklarınız renkli, şık ve işlevsel

Grohe, mutfakları renkli, modern, şık ve yüksek performanslı bataryalarla buluşturuyor. Grohe Essence Professional tek kumandalı batarya musluğu, göz alıcı endüstriyel tasarımıyla dikkat çekiyor. Kolay montaj sistemi sayesinde işlevselliği ön plana çıkaran batarya, mutfak masası ünitelerine veya duvara monte dolapların altına kolayca takılarak, yerleşim konusunda esneklik sağlıyor. 360 derece dönerek eviyenin her köşesine ulaşabilen batarya musluğu, profesyonel sprey özelliği sayesinde de sebze yıkama, su doldurma, eviyeler arası değişim yapma gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Normal sprey ve güçlü jet sprey seçenekleri bulunan batarya, işlevselliği kusursuzlukla donatıyor.

Çizilmeye dayanıklı

Grohe Essence Professional mutfak bataryası, sunduğu teknoloji sayesinde hijyen alanında da üstün bir performansa sahip. Grohe EasyDock M sistemi, sprey başlığındaki mıknatıslı özelliğiyle sert metalden ayrılıp kolayca ve düzgün bir şekilde toplanabiliyor. GROHFlexx silikon hortum ise silinerek temizlenebiliyor. Ayrıca SpeedClean silikon sprey nozülleri de elle hafifçe sürterek kireçten arındırılabiliyor. 11 farklı renk seçeneği sunan silikon hortum, her türlü mutfak tasarımına uyum sağlıyor. Monoblok bataryanın içindeki Grohe SilkMove teknolojisi ise ömür boyu kolay ve rahat, su ve sıcaklık kontrolü sunuyor. Çizilmeye dayanıklı Grohe StarLight krom kaplama da batarya yüzeyinin parlamasını sağlıyor.