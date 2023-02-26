Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim, halka arz için lider aracı kurumları belirledi

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, sermayesinin %40'ının Şirkete, %60'ının ise hakim ortağı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan iştiraki Tarkim Bitki Koruma AŞ Yönetim Kurulu; sermaye piyasalarının sunduğu olanaklardan yararlanmak amacıyla halka arz çalışmalarına başlama kararı aldı.

Bu çercevedelider aracı kurumlar olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ile "Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi"nin imzalanması kararlaştırıldı.