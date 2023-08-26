Gübretaş'ın kredi derecelendirme notu açıklandı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri, Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit etti, görünümünü de Durağan olarak belirledi.
Haber Merkezi
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İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 26 Ağustos'ta KAP'a yapılan bildirimde kredi derecelendirmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edildi, görünümü Durağan olarak belirlendi.
Raporun devamı şu şekilde: