Gübretaş'tan Katar'a 10 milyon dolarlık ihracat hedefi

06 Kasım 2018

Sabiha Toprak

Milli ekonomiye katma değer sağlama hedefiyle ihracat alandaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Gübretaş, Katar'dan Al Baida Group ile yaptığı distribütörlük anlaşmasıyla Katar'ın yanı sıra Umman ve Kuveyt pazarlarına da bitki besleme ürünlerini ulaştıracak. İki şirket arasında ticari hacim bir kaç yıl içerisinde 10 milyon USD değere ulaştırılması hedefleniyor.

İki şirket arasındaki anlaşmayla ilgili imza töreni, geçtigimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirildi. Gübretaş'ın Ankara Bölge Müdürlüğü'nde yapılan törene Katar Büyükelçisi Salem Bin Mubarek Al Shafi'nin yanı sıra Al Baida Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al-Misnad, Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Başkanvekili Ahmet Bağcı, Genel Müdür İbrahim Yumaklı ve Al Baida Pazarlama Müdürü Mohammed Elwan ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gübretaş yetkilileri katıldı.

Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesi kapsamında ülke genelinde 11 bin tarım arazisinin verilerini analiz eden Gübretaş, bu verilerden hareketle bitkiye ve bölgeye özel gübreler geliştirerek üretim alanında yenilikçi çalışmalara imza atıyor.

2017'de ağırlık verdiği ihracat çalışmalarında Gübretaş, ülke tarımında büyük verimlilik ve kalite artışı sağlayan bitkiye ve bölgeye özel gübreler başta olmak üzere, tesislerinde ürettiği çeşitli ürünlerin hedef yurtdışı pazarlara ihraç edilmesine odaklandı.

Katar'ın büyük şirketlerinden biri olan Al Baida Group ile başlatılan ticari ilişki kapsamında, 2018'in ilk 9 ayında 485 ton sıvı-toz gübre ihracı gerçekleştirilen ülkede halen pazar oluşturma çalışmaları da devam etmektedir. İki şirket arasındaki ticari hacmin hızla artırılması ve birkaç yıl içinde 10 milyon USD değere ulaştırılması hedefleniyor.

Al Baida Group, yapılan sözleşme ile Katar'ın yanı sıra bölgedeki Umman ve Kuveyt pazarlarına da Gübretaş ürünlerini ulaştıracak.

Katar'daki tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor

Al Baida Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al-Misnad, geçtiğimiz yıl yaşanan bölge ülkelerinin ambargosunun Katar'da gıda ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek, "Bu ambargo sırasında ülke olarak karşılaştığımız gıda sıkıntısı, bizim tarıma yönelerek kendi tarımsal ürünlerimizi üretme kararı almamıza neden oldu. Ambargo sürecinde Katar'ın en büyük şirketlerinden biri olarak, ülkenin tarımsal üretimini yükseltmek için sahip olduğumuz tarım arazilerinde en yüksek verimliliği elde etmemiz gerektiğini gördük. Bu açıdan kimyevi gübre, bizim için en kritik tarımsal girdilerden biri olarak daha önemli hale geldi" dedi.

Bu dönemde Gübretaş'la tanıştıklarını belirten Ali Al-Misnad, "Gübretaş'ın Türkiye tarımındaki köklü kurumsal tecrübesiyle oluşturduğu bitkiye özel gübreler, geçen yıl yaptığımız görüşmelerde önemli bir fırsat olarak karşımıza çıktı. Bu gübreleri kullanarak kendimize ait 6 bin dönümlük arazide verimlilik ve kaliteyi artırmaya başladık" diye konuştu.

"Yapılan distribütörlük anlaşması sayesinde bu ürünlerin Katar'daki diğer tarım arazilerinde de kullanılmasıyla ülkemizdeki tarımsal üretimin artmasına katkılar sağlayacağız" diyen Ali Al-Misnad, şirket olarak ticari faaliyet gösterdikleri Umman ve Kuveyt'te de Gübretaş ürünlerinin satışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Al-Misnad, "Tarımsal üretim alanındaki bu işbirliğini kısa sürede büyüterek, Türkiye ile Katar arasındaki kardeşliğin ortak faydalar üretmesine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz" dedi.

Kilometre taşı niteliğinde

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve aynı zamanda Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ise "Bu anlaşma, hem Katar-Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesi, hem de iki ülkede de en stratejik sektörlerden olan tarım açısından önemli bir kilometre taşı niteliğindedir" dedi.

Türkiye bitki besleme sektörünün en geniş ürün çeşidi yelpazesine sahip olan Gübretaş'ın son yıllardaki en önemli hamlelerinden birinin ihracata yönelmek olduğunu belirten Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi ailesi olarak milli ekonomiye katma değer sağlamak için başta Gübretaş olmak üzere tüm şirketlerimizle uluslararası alanda neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. 10 yıl önce Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımına imza atan Gübretaş, 2017'den itibaren başlattığı ihracat çalışmalarıyla sektördeki ar-ge birikimini katma değere dönüştürerek yurtdışına gübre satışı yapmaya başladı. Tarım Kredi bünyesindeki diğer şirketlerimizde farklı kıtalarda birçok ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatı gün geçtikçe artırıyor" diye konuştu.

Gübretaşın'ın başlattığı çalışmalarla bir yıl içinde 10'dan fazla ülkeye gübre ihracat bağlantısı gerçekleştirdiğini hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, "Katar'ın yanı sıra bölgedeki Kuveyt ve Umman için ana distribütörlük anlaşması yaptığımız Al Baida şirketiyle, önümüzdeki birkaç yıl içinde gübre alanındaki hacmi 10 milyon Dolar seviyelerine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Fahrettin Poyraz, "Gübretaş'ın Al Baida Group ile başlattığı bu ticari işbirliğinin, sadece gübreyle sınırlı kalmamasını ve Türkiye ile Katar tarım sektörlerinin farklı alanlarını da kapsayacak hızla büyüyen bir sinerjiye dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu amaçla Tarım Kredi bünyesindeki bitki koruma, gıda tedariki, sulama ve sera sistemleri ve tohumculuk gibi farklı alanlardaki diğer şirketlerimizle ilgili tarımsal işbirlikleri de gerçekleştireceğiz" diyerek, tarım alanındaki bu işbirliğinin ve ticaret hacminin yükseltileceğini belirtti.

Gübretaş 66 yıllık kurumsal bilgi birikimini yurtdışına taşıyor

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise "Öncelikle Al Baida Group ile yaptığımız distribütörlük anlaşmasının iki ülkenin tarım sektörleri açısından güzel bir işbirliği olduğunu ve faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. 2017 yılının ikinci yarısında yoğunlaştığımız farklı ülkelerde gübre ihracat alanları oluşturmayı, bu yıl artırarak sürdürmekteyiz" dedi.

Başlatılan bu ticari faaliyetleri, ilerleyen dönemde Gübretaş'ın 66 yıllık kurumsal bilgi birikimini de yurtdışına taşıyarak destekleyeceklerini söyleyen İbrahim Yumaklı, "Bu yöndeki çalışmaların ilk adımlarını da son bir yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da gerçekleştirdik. Türkiye'de öncülük ettiğimiz bilinçli tarım eğitimleri ve toprak analiz çalışmalarındaki bilgi birikimini, ürünlerimizle birlikte yurtdışına taşımaya başladık. Böylece satışını yaptığımız bitki besleme ürünlerinin yanı sıra o ülkelerdeki tarımsal verimlilik için de değer üretmiş oluyoruz" dedi.