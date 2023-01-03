Gülermak İnşaat, Polonya’da tramvay hattı yapacak finansmanını EBRD sağlayacak

EBRD’nin internet sitesine göre kamu-özel ortaklığı projesi olarak geçen inşa çalışması toplamda 824 milyon Polonya Zlotisi’ne yani yaklaşık 176 milyon euroya mal olacak. EBRD, projenin 3’te birlik kısmı olan 54 milyon euroluk bölümünü finanse edecek.

4’üncü fazı yapılacak olan yüksek hızlı tramvay ağının geri kalan kısmı olan 122 milyon euroluk bölümünü ise Avrupa Yatırım Bankası ve Polonyalı bir ticari banka tarafından ortaklaşa finanse edilecek. Polonya’nın tarihi kenti Krakow’da yapılacak yüksek hızlı tramvay projesi, 4.5 kilometrelik hatta sahip olacak. 900 metrelik yeni bir tüneli ve ilgili altyapının iyileştirilmesini içerecek olan çalışmada, saatte 40’tan fazla ek tramvay yolculuğu yapılacak.

EBRD Avrupa Altyapı Direktörü Susan Goeransson proje ve finansmanı konusunda yaptığı açıklamada “Krakow’un ulaşımını daha yeşil hale getirme çabalarını desteklemekten gurur duyuyoruz. Kent halkının merakla beklediği proje, Krakow’un tramvay ağını daha hızlı ve kullanışlı hale getirerek daha fazla insanı araba yerine tramvay kullanmaya teşvik edecek. İlgili altyapı yayalara ve bisikletlilere de hizmet verecek” dedi.

Proje, Krakow’un ilk PPP çalışması olacak. Gülermak Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, “Krakow tramvay projesi, Polonya’daki kamu-özel ortaklığı (PPP) pazarının gelişiminde öncü bir proje. Tramvay alanında Polonya’nın ilk yatırımı olan projeyi de Gülermak Grubu olarak temsil ediyoruz. EBRD, projeye önemli bir deneyim katıyor ve ayrıca tüm paydaşlara yeşil ekonomi geçişine öncelik vermeleri için rehberlik ediyor. Projede EBRD ile çalışmaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kerim ÜLKER