Gülezler Grup, yeni çelik işleme tesisi ile büyümesini sürdürüyor

Adana Metal Sanayi Bölgesi’nde, sektöründe yatırımlarını gerçekleştiren Gülezler Grup, sanayileşme hamlesine hız vererek Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) toplam 70 bin metrekarelik 2 fabrika yatırımı ile büyümesini sürdürüyor.

"Kapsayıcı çözümler üretme hedefimiz devam ediyor"

Gülezler Grup kurucuları Rahim Gülez ve Mehmet Duran Gülez, demir çelik ürünleri ticaretine, sektörün ihtiyaç duyduğu çelik işleme merkezi yatırımını eklemenin sevincini yaşadıklarını, tek elden kapsayıcı çözümler üretmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Yenilikçi yaklaşımları, sürdürülebilirliğe verdikleri önem ve çözüm odaklı yaklaşımlar ortaya koyma becerileriyle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında olduklarını ifade eden Gülezler Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duran Gülez, “AOSB’deki yatırım hamlemizin ilk etabını oluşturan 17 bin metrekarelik fabrikamızla sektörün en modern tesislerinden birini kazandırdık. Sahip olduğumuz ISO 9001, 14001, 45001 ve 50001 kalite sertifikalarımız ile ulusal ve uluslararası standartlarla müşterilerimize kapsayıcı çözümler sunuyoruz” dedi.

"Mega projelerin çözüm ortağı"

Yatırımlarla üretim ve istihdama önemli katkıda bulunduklarına dikkat çeken Gülez, çalışanlarının yüzde 25’inin alanında uzman teknik personel ve mühendislerden oluştuğunu bildirdi. Ürün çeşitliliği ve istikrarlı fiyat politikasıyla büyümeye devam ettiklerini kaydeden Gülez, “Gülezler Grup, havalimanı, stadyum, baraj, otoyollar gibi nitelikli yapılarda; enerji nakil hatları, otomotiv, makine ve savunma sanayi vb. stratejik sektörlerde, ulusal ve uluslararası mega projelerde, demir – çelik ürünlerinin tedarik ve işlenmesinde en önemli çözüm ortağıdır” diye konuştu.

Gülez, AOSB’deki yeni tesiste; CEE, Sigma ve Z profil üretim hattı, GES uyumlu trapez sac üretim hattı, yapısal profil delme ve kesme hattı, CNC plaka delme ve kesme hattı, kumlama ve boyama hattı, plazma ve lazer kesim hattı, rulo sac açma, kesme ve düzeltme hattı ile 12 metrelik CNC abkant büküm hattı bulunduğunu sözlerine ekledi.