Gulf Air ile THY'den iş birliği

29 Eylül 2017

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği açıklamasına göre, Bahreyn Krallığı’nın ulusal havayolu Gulf Air (GF) ve THY arasında dün, 1 Kasım'dan itibaren Bahreyn ve İstanbul güzergahında geçerli olacak ve yolculara sunulan seyahat imkanını en üst düzeye çıkaracak kod paylaşımı anlaşmasına imza atıldı.



THY'nin İstanbul’daki Genel Yönetim Merkezi’nde, Gulf Air Genel Müdürü Kaptan Waleed Abdul Hameed Al Alaw ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile üst düzey yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Anlaşma, Manama ve İstanbul'a düzenlenen uçuşlarda geçerli olarak, her iki şirketin yolcularına Bahreyn ile Türkiye arasında daha fazla seyahat imkanı tanıyacak.

THY Genel Müdürü Ekşi, Gulf Air ile anlaşma imzalamaktan memnuniyet duyduklarını, uçuş ağları aracılığıyla yolculara sunulan seyahat imkanını en üst düzeye çıkarmak adına iş birliğini daha da ilerletmeyi amaçladıklarını belirterek, "Gulf Air ile olan iş birliğimizin, iki ülke arasında hızla gelişen ilişkiler çerçevesinde her iki bayrak taşıyıcısına ticari açıdan da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gulf Air’in Genel Müdürü Kaptan Waleed Abdul Hameed Al Alawi de "Gulf Air, her iki havayolu şirketi tarafından daha fazla seçenek, kolaylık ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunan bu kod paylaşımı anlaşması sayesinde yolcuları için çok daha fazla varış noktasına bağlantı sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA