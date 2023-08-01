Güney Koreli ONDA, Türkiye’ye ortaklıkla geldi

Kerim ÜLKER

Güney Kore’nin en önemli dijital dönüşüm şirketlerinden ONDA, Türkiye’ye gelme kararı aldı. Koreli dev, Türkiye’de turizm alanında dijital altyapı ve dönüşüm hizmeti sağlayacak. Avrupa’ya ilk kez Türkiye’ye ile giren Koreli şirket, Türk firması CMH Solution ile çalışma kararı aldı. Ortaklık kurma kararı alan ONDA ve CMH Solution, Koreli şirketin bulut tabanlı otel yönetimi çözümlerini sağlayacak.

Türkiye’de yaklaşık 20 otelle çalışan CMH Solution ile yapılan ortaklık, sektörün farklı tesislerine de yayılacak. Ortaklık anlaşmasını ONDA’nın CEO’su Hyun-seok Oh ile SMH Solutions’un CEO’su Mustafa Celepoğlu arasında imzaladı.

Anlaşma kapsamında ONDA, bulut tabanlı otel yönetimi çözümünü Türkiye pazarındaki otellere sunacak. 25'in üzerinde büyük otel ve tatil köyünün altyapısını işleten Türk şirket CMH Solutions, ONDA'nın Türkiye'deki bulut tabanlı otel yönetimi çözümlerinin dağıtımına öncülük edecek.

ONDA CEO'su Hyun-seok Oh, “Türkiye, bol turizm kaynakları ve büyük gelişme potansiyeli ile uzun süredir Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez olmuştur. Türkiye’de önemli bir güce ulaşmak için CMH Solutions ile yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CMH Solutions CEO'su Mustafa Celepoğlu, ONDA'nın yeni teknolojilerinin üst düzey otel markası ile Türkiye'de turizmin gelişimine ivme kazandıracağını söyledi. Celepoğlu, “Kore geleneklerini ve kültürünü Türkiye'de yansıtan ONDA markalı otellerin hizmete girmesi iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da geliştirecektir. ONDA ile hedeflediğimiz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

16 ülkede faaliyet gösteriyor

2016 yılında kurulan ONDA, aynı yıl Airbnb / Agoda ile çalışmaya başladı. ONDA Plus mobil uygulamasıyla sektöre adım atan şirket, 2017’de ilk yurtdışı operasyonuna Tayland’da başladı. Yılda 500 binden fazla rezervasyona imza atan şirketin 40’tan fazla kullanım kanalı bulunuyor. 400 binden fazla sabit kullanıcısı olan şirketin uygulamalarını 7 yılda 5 milyondan fazla kişi deneyimlemiş durumda. 16 ülkede faaliyet gösteren ONDA, bu sayıyı Türkiye ile 17’ye çıkarmış durumda. ONDA, Accor, Marriott, IHG, Wyndham gibi dünya devleriyle çalışıyor.