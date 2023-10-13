Günsan Elektrik’ten 20 milyon €'luk yatırım

Hamide HANGÜL

Anahtar ve priz sektörüne faaliyet gösteren ve Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan başta olmak üzere 50’den fazla ülkeyi ürünleri ile buluşturan Günsan Elektrik, yeni yatırımlarına hız verdi.

Bu kapsamda çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir işletme uygulamaları ile donatacağı yeni üretim tesisini 2024 yılında faaliyete geçirecek olan Günsan Elektrik, üretim kapasitesini yüzde yüz oranında artırmayı ve yeni ürün gamının yüzde 15’ini akıllı ürünlerden oluşturmayı hedefliyor.

EMEA bölgesinin anahtar priz merkezi olacağız

En büyük hedeflerinin anahtar ve priz sektöründeki öncü konumlarını sürdürmek ve daha da ileriye taşımak olduğunu belirten Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “Günsan Elektrik olarak her koşulda üretmek ve çalışmak bizim başarı sırrımız.

Bunu yaparken de her zaman tüketici ihtiyaçlarını, son trendleri ve son teknolojiyi odağımıza alıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki iki yıl içerisinde 20 milyon euro’luk bir yatırım planımız bulunuyor. 2024 yılında Marmara Bölgesinde faaliyete geçireceğimiz yeni fabrikamız ile üretim kapasitemizi iki katına, çalışan sayımızı ise 520’ye çıkararak, sektörde verimliliğin zirvesine çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeni yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirliğe verdikleri öneme de dikkat çeken Kaya, “Yeni tesisimizi yeşil teknolojilerle donatıyoruz. Bu sayede hem enerji verimliliğini artırıp karbon ayak izimizi azaltmayı, hem de su yönetiminde sürdürülebilirliği geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni üretim tesisimizin, EMEA bölgesinde anahtar-priz üretim merkezi olma hedefimize büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Yaşamı kolaylaştırıyoruz

Yeni yatırımlarla birlikte şirketin yenilenme vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan ise şunları söyledi: "Değişen tüketici trend leriyle birlikte tasarımlarımızda sadece estetiği değil, işlevselliği de ön plana çıkarıyor, teknolojinin sunduğu tüm olanakları kullanarak ürün yelpazemizi genişletiyoruz.

Farklı yaşam alanlarına uyum sağlayabilen, güvenli ve estetik elektrik ürünleri üreterek kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız son araştırmada, tüketiciler ürünlerini genellikle ihtiyaç duydukları zaman değiştiriyorlar ve bu seçimlerinde en çok elektrikçi tavsiyelerini dikkate alıyorlar.

Bu bilinçle, iş birliği yaptığımız elektrikçi sayımızı 4 katına çıkardık. Ayrıca en büyük 4 pazaryerinde ve kendi e-ticaret sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirerek online alışverişteki oranımızı artırdık” dedi.. Yenilenme sürecinin bir parçası olarak kurumsal kimliklerini de yenilediklerini söyleyen Mungan, “Kurumsal rengimizi, logomuzu ve web sitemizi güncelledik. Sektörde sadece kalite açısından değil, aynı zamanda modern ve yenilikçi bir marka kimliğiyle de ayrıştık” dedi.