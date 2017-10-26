Güralp Vinç, gözünü uzak pazarlara dikti

26 Ekim 2017

Ahmet USMAN

İZMİR - Geçen ay vinç sektöründe bir ilke imza atarak Ar-Ge Merkezi'ni tescil ettiren Güralp Vinç, önümüzdeki dönem bir yandan yüksek katma değerli ürünlerin üretimine, bir yandan da pazar yelpazesini genişletmeye odaklanacak. 60 dolayında ülkeye ihracat yapan firma, yeni hedef olarak Hindistan, Avustralya, Endonezya, ABD gibi uzak pazarları belirledi.

Ar-Ge Merkezi'nin satışlarında katma değerli ürünlerin payının artmasına katkı koyacağını söyleyen Güralp Vinç Genel Müdürü Alparslan Kurtmen, "Şu an üretimimizin önemli bir kısmı standart ürünlerden oluşuyor. Otomasyona dayalı katma değerli ürünlerin payı yüzde 10 dolayında. Bunu orta vadede yüzde 40'lara çıkarmayı hedefliyoruz. İç pazarda katma değeri yüksek ithal ürünlerin yerini alacağız. Satış sonrası servisin çok önemli olduğu bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Hızlı hizmet alması gerektiğini gören firmalar bizi tercih ediyorlar" diye konuştu.

İhracatlarında da katma değerli ürünlerin payını artırmak istediklerini vurgulayan Kurtmen, "Son dönemde distribütörlerimiz aracılığıyla Avrupa'ya ciddi miktarda ürün vermeye başladık. Yeni girdiğimiz Kanada ve Güney Afrika'da güzel bir ivme yakaladık. Pazar yelpazemizi daha da geliştirmek istiyoruz. Çin, Hindistan, Avustralya, Endonezya ve ABD'yi hedef olarak belirledik. Buralarda otomasyona dayalı vinçlerde yerel üreticiler olmadığı için Avrupalı markalar yüksek maliyetlerle satış yapıyorlar. Biz önce standart ürünlerle girip, kalitemizi gösterdikten sonra otomasyona dayalı ürünlerimiz için pazar yaratacağız" dedi.

Faaliyete 1991'de Kısıkköy Sanayi Sitesi'nde 200 metrekarelik bir alanda başladıklarını dile getiren Kurtmen, "2004'te sektöre yeni bir anlayış getirerek bölge müdürlüğü yapılanmasına başladık. Sırasıyla Bursa, İstanbul, Ankara ve Konya bölge müdürlüklerini kurduk. Üretimde kat ettiğimiz yol ile sektörde standartları oluşmasına katkıda bulunduk. Şu an 5 bölgede yapılanması olan, 81 ilde ürünlerini satmayı ve hizmet vermeyi başarmış bir firmayız. 26'sı mühendis olmak üzere 266 kişilik bir kadromuz var. Dünyada 60 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor" diye konuştu.

Dünyada her şey gibi elektrikli gezer vinç teknolojisinin de sürekli geliştiğine dikkat çeken Kurtmen, "Biz de bunları uzun yıllardır yakinen takip ediyoruz. Devletimiz de bu konuda sağladığı teşviklerle önümüzü açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde sektördeki ilk Ar-Ge Merkezi'ni kurduk. Firmamızı geleceğe taşıyacak ürünleri ve prosesleri geliştireceğimiz bu merkezde 36 personelimiz çalışıyor. Bu sayı daha da artacak" dedi.

Vince sadece standart bir kaldırma ya da elleçleme aracı olarak bakmadıklarını belirten Kurtmen, "Uzun zamandır otomasyona dayalı vinçlerin üretimini yapıyoruz. Gün içinde ne kadar yük kaldırdığını bilen, kapasitesinin üzerindeyse kaldırmayan, bakımları konusunda bilgilendirme yapan ve verilen komutları yerine getiren bu vinçler, haberleşeceği makinelerle aynı yazılım dilinin kullanması sağlandığında Endüstri 4.0 uygulamalarının parçası olabilecek donanıma sahipler. Ar-Ge Merkezi'nde hali hazırda otomasyona dayalı vinçlerle ilgili 2 projemiz sürüyor" diye konuştu.

"Dünyada bilinen bir markayız"

Dünyada artık maliyetler nedeniyle birkaç makinenin yapacağı işin tek makineden beklendiğini vurgulayan Kurtmen, "Şu an çok önemli bir projemiz var. Yakında Almanya gibi bir teknoloji devi ülkeye, kendi markamızla 4 tane 120 ton kapasiteli, köprü açıklığı 24 metre olan vinç sevk edeceğiz. Düşük tonajlarda yüksek hız, yüksek tonajlarda düşük hız mantığı ile çalışan bu vinç sayesinde firma hem maliyet avantajı yakalayacak, hem tesiste yer tasarrufu sağlayacak. 26 yılın sonunda dünyada bilinen bir marka haline gelmeye başladık. Daha sektör devlerinin pazar büyüklüklerine erişemedik ama onların tedarikçilerine ürün verebilir duruma geldik" dedi.