Güriş, sanayi devi Döktaş'ı aldı

11 Mayıs 2018

Selçuk ALTUN - DÜNYA ONLİNE

Dün Doğuş Grubu'ndan Maslak'taki arazisini satın alan Güriş Holding, bugün de Bursalı sanayi devi Döktaş'ı bünyesine kattı. Çok büyük kısmı devreden borçlar olmak üzere, bu satın almanın Güriş Holding'e maliyeti 200 milyon euro civarında olacak.

Bugüne kadar baraj, termik santral, hastane, okul, metro, tünel inşaatları yaparak adını duyuran GÜRİŞ Holding, bunun yanında çelik imalatları, otel, madencilik ve rüzgar, jeotermal, hidroelektrik santralleri gibi yenilenebilir enerji santralleri yapımı ve işletmeciliği gibi birçok konuda faaliyet gösteriyor.

Avrupa’nın 5. büyük döküm tesisi

Döktaş'ın temelleri 1973 yılında Koç holding bünyesinde atılmıştı.

Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları, makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış olan Döktaş, yıllık 160 bin ton demir döküm, 14.400 ton alüminyum döküm ve 1.440.000 adet alüminyum jant üretimi, yüksek teknoloji ve işleme kapasiteleri ile pik ve sfero döküm üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer alıyor. Döktaş, toplam kapasite itibariyle de Türkiye’nin lideri, Avrupa’nın 5. büyük döküm tesisi konumunda.

Üretiminin yüzde 75'ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil çeşitli ülkelere ihraç eden Döktaş’ın müşterileri arasında Hidromek, Renault, Tofaş, Volvo, Scania, Daimler, Man, Iveco, Ford Otosan, Türk Traktör, Caterpiller gibi dünyanın önde gelen üreticileri bulunuyor.

Döktaş’a ait, pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhangazi Tesislerinde yaklaşık 1600 kişi, yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerinin yapıldığı Manisa'da bulunan iki tesiste ise yaklaşık 900 kişi olmak üzere toplam 2500 kişi çalışıyor.

GÜRİŞ, Döktaş'ı alarak dünyada pik, sfero ve aluminyum dökümü, Parsan ve Omtaş ile çelik ve alüminyum dövmeyi ve Asil Çelik ile kaliteli çelik üretimini bünyesinde barındıran sayılı kuruluşlardan biri konumuna geliyor.