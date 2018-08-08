Gürsoy'dan 'çocuk işçiliğine hayır' kampanyasına destek

08 Ağustos 2018

Ordu’nun Perşembe ilçesi Kırlı beldesinde yürütülen proje kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen 60 çocuğa Perşembe Kırlı İlkokulu’nda spor ayakkabı ve resim yapmaları için defter ve boya kalemi dağıtıldı.

Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda A.Ş. Tarım Danışmanı Selahattin Kiremitçi proje hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın çok önem verdiği “çocuk işçiliğe hayır” projesine katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Perşembe Kaymakamlığı ile ortaklaşa geliştirilen proje kapsamında Gürsoy olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen çocuklarımıza spor ayakkabısı ve resim yapmaları için boya kitapları ile boya kalemleri dağıttık. Çocuk işçiliğine karşıyız. Bu nedenle, “çocuklar bahçeye değil okula” diyoruz. Bu anlamda her yıl yeni projeler geliştirmeye kararlıyız.”