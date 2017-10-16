Gürsüt, 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı yaptı

16 Ekim 2017

Kezban KARABOĞA

Antalya ve İzmir’de çökelek işiyle uğraşan ‘Çökelekçi Muzaffer’ olarak tanınan Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi Gürler Group’un markası Gürsüt, 100 milyon lira yatırımla Tire’de yeni fabrika kurdu. Yeni fabrikanın 55 bin metre kare açık 20 bin metrekare kapalı alanı, günde 1000 ton günlük sütü işleyebilecek kapasitesi var. Firma, 4 bin 500 üreticiden süt alıyor, bin 250’nin üzerinde tedarikçiyle çalışıyor. Önümüzde en az 15-20 milyon euroluk daha yatırım yapma vizyonları olduğunu söyeleyen Gürsüt ve Progıda Genel Müdürü Murat Hocalar, yeni makine yatırımı, tereyağı- yoğurt, peynir çeşitleri ve içme sütüne yatırım yapacaklarını kaydetti.

Şu an 20 bin satış noktasına ulaştıklarını anlatan Hocalar, “Beş yıllık strateji planı hazırladık. Yeni ürün yatırımları yapacağız. Bunlar geleneksel lezzetleri karşılayacak ürünler olacak” dedi. Bin dönümlük arazide bir çiftlik kurma planları olduğunu anlatan Hocalar, “Geriye-ileriye entegrasyon açısından güzel bir noktadayız. Üretimimiz var, ileri entegrasyonda perakendecilik var. Geriye entegrasyon için tarımsal hammaddelerimizi, hayvanımızı, sütümüzü üretecek çiftlik kurma aşamasındayız. Çiftliği 3 yıl içinde kurmak istiyoruz” diye konuştu.

‘Gurme şarküteri mağazaları açacağız’

Gürler Gruba ait dört şirket hakkında bilgi veren Hocalar, “Grupta Gürmar marketleri, ProGıda, Gürsüt, Gürtat olmak üzere dört şirket var. Tarımsal üretim, üretim, perakende de varız. Perakende işlerini büyütmek istiyoruz. Gürmar’da 28 mağazamız var, bu sene Çeşme ve Bornova mağazası açıldı, mağaza sayılarını planlı bir şekilde artırmak istiyoruz. Gürtat markamız ile de gurme şarküteri mağazaları açılması planlandı. Birkaç ay içerisinde ilk mağazaları İzmir’de açacağız. Sonra Türkiye’ye yayılmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Progıda şirketleri ile peynir altı suyunu kurutup peynir altı suyu tozu ürettiklerini anlatan Hocalar, “Ciddi yatırım yaptık. Burada da işimizi büyütmek istiyoruz. Kapasitesini artıracağız, katma değerli farklılaşmış ürünler geliştireceğiz. Peynir altı suyu işlenebilecek farklı ürünler geliştirilebilecek protein ve süt şekeri açısından değerli bir emtia” dedi.

Türkiye’de altı bölgede; Muğla, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa’da faaliyet gösterdiklerini anlatan Hocalar, yeni dönemde özellikle ihracata önem vereceklerini belirterek “FDA onayımız var, Amerika’ya peynir satıyoruz. Başta Suudi Arabistan, Türk Cumhuriyetleri, BAE, Yemen, Kıbrıs olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayrıca Rusya ve Çin’e ihracat yapmak için girişimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Şimdi bin 800 kişiye iş sağlıyor

İzmir merkezli Gürler Group, 1982 yılında kurulmuş. Murat Hocalar şirketin 1982 yılında çökelek satışıyla başlayan ticaret hayatını şöyle özetledi: “Gürler ailesi yörük Türkü, Konya Beyşehir Dumanlı Köyün’den. Kardeşlerden büyük abi İsmail Gürler köyden çıkar Antalya’ya gider ve Serik’te ticarete başlar, sonra diğer kardeşlerini de yanına alır, işleri büyütmek isterler. 1990’lı yıllarda Antalyada küçük işletmelerin, mandıraların artması ve turizmin gelişmesiyle, ‘ayran çökeleği’ denilen olay zayıflar bu vesile ile Muzaffer Gürler, Antalya’dan İzmir’e gelip Basmane’de çökelek satmaya, ardından da peynir ticaretine başlar. İsmail, Muzaffer, Veli, Sedat ve Kosat Gürler de İzmir’e yerleşirler. Ödemiş’te 2 tonla başlayan üretim 150 tonlara kadar yükselir. Grupta şu anda bin 800 kişi çalışıyor.”